HOME NEWS NUSANTARA

Duduki Kursi Pimpinan DPRD, Anggota Legislatif Perindo Dony Pateh Siap Sinergi Sejahterakan Masyarakat Mamberamo Raya

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |19:59 WIB
Duduki Kursi Pimpinan DPRD, Anggota Legislatif Perindo Dony Pateh Siap Sinergi Sejahterakan Masyarakat Mamberamo Raya
Wakil Ketua I DPRD Mamberamo Raya Dony Pateh (foto: dok ist)
MAMBERAMO RAYA - DPP Partai Perindo resmi menetapkan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kabupaten Mamberamo Raya periode 2025–2030. Dony Pateh sebagai Wakil Ketua I DPRD Mamberamo Raya, Daniel Antoh sebagai Ketua Fraksi Partai Perindo, dan Simon Kujiro sebagai Sekretaris Fraksi.

Ketua DPD Partai Perindo Mamberamo Raya, Tan Sri Gajali berharap ketiga anggota legislatif Partai Perindo yang akan dilantik dalam waktu dekat itu bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat secara maksimal demi kesejahteraan dan kemajuan daerah.

“Saya berharap tiga anggota dewan terpilih yang akan dilantik nanti hendaknya dapat mengutamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan daerah, demi kesejahteraan masyarakat Mamberamo Raya,” ungkapnya, Rabu (16/4/2025).

Sementara itu, Dony Pateh mengungkapkan rasa syukur dan bahagia atas amanah barunya tersebut. "Saya bersyukur diberikan kepercayaan dari DPP Partai Perindo dan DPW Provinsi Papua untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Wakil Ketua I DPRD Mamberamo Raya periode 2025–2030,” katanya.

Dia menyampaikan apresiasi mendalam kepada masyarakat di Dapil Mamberamo Raya 1 yang kembali memilihnya untuk periode kedua. “Terima kasih, tugas ini akan saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab, untuk mengawal program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah 5 tahun ke depan,” ungkapnya.

 

