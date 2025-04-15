Legislator Perindo Lam Marganda Silaban Perjuangkan Pembangunan Infrastruktur hingga Produktivitas Pertanian Humbang Hasundutan

HUMBANG HASUNDUTAN - Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, dari Partai Perindo, Lam Marganda Silaban melakukan reses di dua desa sekaligus, Desa Hutasoit 1 dan Desa Sitio 2, Kecamatan Lintong Nihuta, Jumat (11/4/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.

Dalam sambutannya, Lam Marganda mengungkapkan rasa bahagia atas kehadiran dan kekompakan warga. Anggota Komisi I DPRD Humbahas ini menegaskan kehadirannya bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk nyata komitmen menyerap dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Alumnus SMA Katolik Bintang Timur Balige dan Universitas Darma Agung ini memastikan seluruh aspirasi warga telah dicatat dan akan dibawa ke forum DPRD untuk diusulkan ke pemerintah kabupaten melalui dinas terkait.

"Kami akan sampaikan seluruh aspirasi ini ke Pemkab. Memang tidak semuanya bisa direalisasikan sekaligus, tapi kami akan upayakan semaksimal mungkin," ujarnya.

Sejumlah kebutuhan mendesak disampaikan warga Desa Sitio 2. Salah satunya terkait perbaikan saluran irigasi dari Embung Simarumbak-umbak, agar lahan persawahan dapat difungsikan secara optimal. Warga khawatir, jika tidak segera diperbaiki, produktivitas pertanian akan terus menurun.

Tak hanya itu, ancaman gagal panen akibat hama tikus, kondisi jalan protokol dari Simanjuntak hingga Sigarang-garang (Jalan Borsak Jungjungan) yang rusak, serta akses layanan BPJS Kesehatan menjadi catatan penting dalam dialog yang berlangsung hangat tersebut.