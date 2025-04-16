Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Ngaku Jenderal Polri, 2 Pria Ini Tipu Casis Bintara hingga Rp750 Juta

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |15:31 WIB
Ngaku Jenderal Polri, 2 Pria Ini Tipu Casis Bintara hingga Rp750 Juta
2 Pria Ini Tipu Casis Bintara Polri hingga Rp750 Juta (foto: Okezone)
A
A
A

LUWU – Dua orang di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berhasil meraup ratusan juta dari calon siswa (Casis) Bintara Polri tahun 2024. Untuk melancarkan aksinya, pelaku ini mengaku sebagai pejabat tinggi Polri berpangkat Irjen dan bisa meloloskan casis masuk polisi. 

Hal tersebut terungkap dalam konferensi pers terkait pengungkapan kasus dugaan tindak pidana penipuan terhadap casis Bintara Polri, di Mapolres Luwu dan dipimpin langsung oleh Kapolres Luwu AKBP Arisandi, didampingi Kasat Reskrim AKP Jody Dharma, dan Kasi Humas Iptu Yakobus Rimpung, serta Kanit I Pidum IPDA Muhammad Hasrul. 

Kapolres Luwu menjelaskan, pihaknya telah menangani kasus penipuan yang melibatkan dua tersangka, masing-masing berinisial HA dan MR, dengan modus menjanjikan kelulusan dalam seleksi penerimaan Bintara Polri melalui pembayaran sejumlah uang.

"Kami menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengaku, dan menjanjikan bisa meluluskan seseorang menjadi anggota Polri dengan pembayaran sejumlah uang,” tegasnya. 

Dari hasil penyidikan, modus yang digunakan pelaku adalah dengan mengaku memiliki koneksi langsung ke pejabat tinggi Polri, bahkan salah satu tersangka berpura-pura sebagai perwira tinggi Polri berpangkat Irjen. 

Mereka pun meyakinkan para korban, orang tua dari calon siswa Polri, bahwa anak mereka akan dijamin lulus seleksi jika membayar mahar sebesar Rp300 juta hingga Rp400 juta. 

"Total kerugian yang dialami para korban mencapai Rp750 juta," katanya.

 

Telusuri berita news lainnya
