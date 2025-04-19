Bencana Tanah Bergerak Terjang Sirampog Brebes, 367 Warga Mengungsi

JAKARTA - Bencana tanah bergerak melanda Desa Mendala, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pada Kamis dini hari, 17 April 2025 pukul 02.00 WIB. Peristiwa ini menyebabkan 107 rumah rusak berat dan 367 warga terpaksa mengungsi ke lokasi-lokasi pengungsian yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah.

Menurut laporan resmi Situation Report (SITREP) dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Jawa Tengah, tanah bergerak disebabkan oleh curah hujan tinggi dan kontur tanah dengan kemiringan ekstrem.

“Intensitas curah hujan tinggi mengakibatkan pergerakan tanah dengan mahkota longsor berada di Dukuh Krajan RT 05 RW 03 dengan arah bidang luncur barat laut, kemiringan ± 60 derajat, menuju aliran Kali Pedes,” tulis Pusdalops BPBD Jateng dalam laporannya, Sabtu (19/4/2025).

Bencana ini berdampak pada empat dukuh di Desa Mendala, yakni Dukuh Krajan, Dukuh Karanganyar, Dukuh Babakan, dan Dukuh Cupang Bungur.

Laporan BPBD Jateng juga mencatat 107 rumah mengalami rusak berat, 3 tempat ibadah dan 2 fasilitas pendidikan (TK Aisyiyah dan TPQ) rusak berat. Sementara tidak ada korban jiwa, namun masyarakat diminta tetap waspada.

Warga yang mengungsi saat ini ditempatkan di tiga lokasi yakni di Lapangan futsal Gunung Poh (150 jiwa), Tenda pengungsian Dukuh Babakan (164 jiwa), Mengungsi di rumah kerabat (53 jiwa).