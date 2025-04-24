Bencana Pergerakan Tanah di Brebes Meluas ke Pedukuhan Ares

JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari mengungkap potensi perluasan pergerakan tanah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Hal itu diungkap berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Brebes berupa hasil asesmen kejadian pergerakan tanah yang melanda Kecamatan Sirampog per Rabu 23 April 2025.

"Terpantau potensi perluasan wilayah terdampak pada satu desa lainnya, yaitu Pedukuhan Ares. Di lokasi ini ada sebanyak 63 warga terancam bencana pergerakan tanah," katanya, Kamis (24/4/2025).

Abdul mengatakan, dengan adanya perluasan wilayah terdampak, maka total wilayah terdampak pergerakan tanah di Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes menjadi lima pedukuhan.

"Antara lain Pedukuhan Krajan, Karanganyar, Babakan, Cupang Bungur, dan Ares," katanya.

Untuk itu, kata Abdul, BPBD Kabupaten Brebes menyediakan beberapa titik pengungsian sementara bagi warga terdampak. "Pemerintah daerah setempat juga menyiapkan lokasi evakuasi bagi hewan ternak milik warga di dekat lokasi pengungsian," ucapnya.



(Arief Setyadi )