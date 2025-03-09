Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah Rusak Akibat Pergerakan Tanah di Bojong Koneng Bogor Bertambah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |04:01 WIB
Rumah Rusak Akibat Pergerakan Tanah di Bojong Koneng Bogor Bertambah
Rumah rusak akibat pergerakan tanah di Bojong Koneng, Bogor (Foto: Dok/Putra R)
BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kembali mencatat bencana pergerakan tanah di wilayah Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Pergerakan tanah rupanya juga melanda 3 kampung di wilayah tersebut.

"Hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung cukup lama menyebabkan kadar air di dalam tanah meningkat dan mengakibatkan pergerakan tanah di wilayah tersebut," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam Hamdani dalam keterangannya, Sabtu (8/3/2025).

Adapun pergerakan tanah menyebabkan kerusakan rumah warga di Kampung Garungsang, Kampung Babakan dan Kampung Cibingbing. Dari wilayah tersebut, data sementara ada 21 rumah warga yang dihuni 21 KK/89 jiwa mengalami kerusakan sedang.

"Fasilitas yang terdampak Pondok Pesantren Al-inayah dan Pesantren Nurul Falah Al-Barokah rusak sedang," ujarnya.

Adam menambahkan, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Kemungkinan, data tersebut masih bisa bertambah dan keadaan rumah warga rata-rata sudah mengkhawatirkan.

"Untuk pergerakan tanah belum diketahui tanda-tanda yang berarti," pungkasnya.

 

