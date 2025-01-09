PERISKOP 2025: Waspada Bencana Alam Masih Mengintai Indonesia

JAKARTA – Berbagai bencana alam yang terjadi di tahun 2024, ternyata masih bakal terus mengintai memasuki awal 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memberikan peringatan dini mengenai potensi terjadinya bencana.

Pada awal Januari 2025, banjir bandang menerjang Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana tersebut menelan satu korban jiwa dan sejumlah orang mengalami luka ringan.

Masyarakat harus terus meningkatkan kewaspadaan. Apalagi BMKG menyebutkan bahwa sekira 79 persen wilayah Indonesia berdasarkan Zona Musim (ZOM) sudah memasuki musim hujan hingga awal Januaari 2025.

“Sudah 79% dari jumlah Zona Musim Indonesia memasuki musim hujan. Sisanya masih mengalami musim kemarau. Saat ini, tidak ada daerah yang mengalami tidak ada hujan lebih dari 2 bulan,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

Wilayah yang mengalami musim hujan meliputi sebagian besar Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur.

Kemudian, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Sulawesi Utara, sebagian Gorontalo, sebagian Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, sebagian besar Sulawesi Selatan, sebagian besar Sulawesi Tenggara, sebagian Maluku Utara, Maluku, sebagian besar Papua Barat, dan Papua.