Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PERISKOP 2025: Waspada Bencana Alam Masih Mengintai Indonesia

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |06:25 WIB
PERISKOP 2025: Waspada Bencana Alam Masih Mengintai Indonesia
Ilustrasi banjir (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Berbagai bencana alam yang terjadi di tahun 2024, ternyata masih bakal terus mengintai memasuki awal 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memberikan peringatan dini mengenai potensi terjadinya bencana.

Pada awal Januari 2025, banjir bandang menerjang Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana tersebut menelan satu korban jiwa dan sejumlah orang mengalami luka ringan.

Masyarakat harus terus meningkatkan kewaspadaan. Apalagi BMKG menyebutkan bahwa sekira 79 persen wilayah Indonesia berdasarkan Zona Musim (ZOM) sudah memasuki musim hujan hingga awal Januaari 2025.

“Sudah 79% dari jumlah Zona Musim Indonesia memasuki musim hujan. Sisanya masih mengalami musim kemarau. Saat ini, tidak ada daerah yang mengalami tidak ada hujan lebih dari 2 bulan,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

Wilayah yang mengalami musim hujan meliputi sebagian besar Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur.

Kemudian, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Sulawesi Utara, sebagian Gorontalo, sebagian Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, sebagian besar Sulawesi Selatan, sebagian besar Sulawesi Tenggara, sebagian Maluku Utara, Maluku, sebagian besar Papua Barat, dan Papua.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/338/3120697/pergerakan_tanah-BpEf_large.jpg
Rumah Rusak Akibat Pergerakan Tanah di Bojong Koneng Bogor Bertambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/340/3109101/bnpb-D6Ha_large.jpg
Percepat Penanganan Banjir-Longsor di Mamuju Sulbar, BNPB Salurkan Bantuan Rp150 Juta dan Logistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/337/3104554/bnpb-UmbM_large.jpg
BNPB Perkuat Infrastruktur Kurangi Dampak Gempa Megathrust hingga Gunung Meletus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/337/3100982/banjir-quTK_large.jpg
BNPB: 16 Daerah Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/337/3100327/banjir-3YEp_large.jpg
BNPB: 2.093 Bencana Melanda Indonesia Selama Tahun 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/337/3096118/bencana-9nMh_large.jpg
Siaga Cuaca Ekstrem, DPR Minta Kebut Perbaikan Infrastruktur di Lokasi Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement