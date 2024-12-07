Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bencana Alam di Sukabumi, 2.859 Warga Mengungsi dan 1.254 Rumah Rusak

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |23:30 WIB
Bencana Alam di Sukabumi, 2.859 Warga Mengungsi dan 1.254 Rumah Rusak
Korban bencana alam Sukabumi (foto: Okezone)
SUKABUMI - Sebanyak 890 Kepala Keluarga (KK) dengan 2.859 jumlah jiwa mengungsi akibat bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi. Kementerian Sosial (Kemensos) salurkan bantuan kebutuhan mendesak untuk warga yang mengungsi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi meliris data terbaru dampak bencana alam yang terjadi di Sukabumi, hingga hari Sabtu (7/12/2024) total bencana yang terjadi, tanah Longsor 137, banjir 76, angin kencang 21 dan pergerakan tanah 83 kejadian.

"Korban terdampak 3.153 KK dengan 4.892 jiwa, korban mengungsi 890 KK dengan 2.859 jiwa, korban terancam 435 KK dengan 742 jiwa. Lalu jumlah rumah rusak berat 427, rusak sedang 227, rusak ringan 600, rumah terancam 334 dan rumah terendam 1.090," ujar Kalak BPBD Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena dalam laporan tertulis.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI, Agus Jabo melakukan kunjungan kepada korban bencana pergerakan tanah di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, pada Sabtu (7/12/2024) untuk menyalurkan bantuan kebutuhan mendesak bagi para pengungsi.

Halaman:
1 2
      
