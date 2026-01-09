Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menempatkan Kesehatan Publik sebagai Pilar Pemulihan Pascabencana

Opini , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |16:39 WIB
Menempatkan Kesehatan Publik sebagai Pilar Pemulihan Pascabencana
Sri Gusni Febriasari, Sekjen Iluni Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI & Founder Komunitas Sobat Sehat (Foto: Dok)
A
A
A

Oleh: Sri Gusni Febriasari, Sekjen Iluni Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI & Founder Komunitas Sobat Sehat

AKHIR-akhir ini bencana hidrometeorologi terjadi di berbagai wilayah nusantara. Banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem melanda sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa, Barat, Jawa Tengah hingga Sulawesi Utara. 

Pola ini tidak lagi bersifat insidental, melainkan berulang. Di balik rumah terendam dan akses jalan terputus, terdapat dimensi lain yang kerap luput dari perhatian utama, yakni dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat.

Dalam setiap bencana, respons awal hampir selalu terfokus pada evakuasi, distribusi bantuan logistik, serta penyediaan tempat pengungsian. Langkah-langkah tersebut krusial pada fase tanggap darurat. Namun, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa kualitas pemulihan masyarakat pasca bencana sangat ditentukan oleh bagaimana isu kesehatan publik diposisikan sejak awal, bukan setelah situasi dinyatakan aman.

Dalam situasi krisis, kehadiran layanan kesehatan yang cepat, informasi yang jelas, serta kepastian akses terhadap layanan dasar berperan penting dalam menekan kecemasan publik. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, aspek ini berkaitan erat dengan rasa aman dan kepercayaan sosial, yang menjadi pondasi penting bagi pemulihan pasca bencana.

Aceh, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara menghadapi tantangan yang berbeda. Wilayah yang luas dan kondisi geografis yang beragam membuat akses layanan kesehatan pasca bencana tidak selalu merata. Di sejumlah daerah, puskesmas menjadi satu-satunya tumpuan pelayanan kesehatan primer. 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193799/praktisi_komunikasi_amos_simanjuntak-5sQE_large.jpg
Ketika Bencana Menguji Kepemimpinan dan Komunikasi Empati Kepala Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192306/didik-2MAG_large.jpg
Dari Bencana Sumatera ke Koreksi Struktur Penguasaan Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188555/opini-BsWO_large.jpg
Penegakan Hukum Lingkungan yang Kehilangan Arah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188374/fitri_ramadhani-Wsyz_large.jpg
NU di Tengah Badai Pemakzulan Gus Yahya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185147/didik_j_rachbini-ntYu_large.jpg
Hukum Sesat, Ekonomi Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183002/reni_rinjani_pratiwi-Qq8I_large.jpg
Mengelola Hubungan Kerja di Sektor Domestik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement