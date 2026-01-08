Hunian Pascabencana Sumatera, Seskab Teddy: Dua Pekan Siap Dihuni

JAKARTA - Di tengah upaya pemulihan pascabencana di Sumatera, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan pemerintah bergerak cepat menyiapkan hunian layak bagi warga terdampak banjir dan longsor.

Seskab Teddy menerima sejumlah menteri dan pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) di Kantor Sekretariat Kabinet, pada Rabu 7 Januari 2026 malam. Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet, Kamis (8/1/2026).

Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria, serta jajaran direksi BUMN konstruksi, yakni Direktur Utama Waskita Karya, Adhi Karya, Wijaya Karya (WIKA), Nindya Karya, Hutama Karya (HK), Pembangunan Perumahan (PP), dan Brantas Abipraya.

Seskab Teddy mencatat terdapat tiga poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama, terkait pembangunan rumah hunian yang dikerjakan oleh Danantara.

“Dalam dua minggu ke depan, rumah hunian di Aceh Utara, Pidie, Tapanuli Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Agam akan rampung dan siap digunakan,” ungkapnya.