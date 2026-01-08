Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hunian Pascabencana Sumatera, Seskab Teddy: Dua Pekan Siap Dihuni

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |10:04 WIB
Hunian Pascabencana Sumatera, Seskab Teddy: Dua Pekan Siap Dihuni
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah upaya pemulihan pascabencana di Sumatera, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan pemerintah bergerak cepat menyiapkan hunian layak bagi warga terdampak banjir dan longsor.

Seskab Teddy menerima sejumlah menteri dan pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) di Kantor Sekretariat Kabinet, pada Rabu 7 Januari 2026 malam. Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet, Kamis (8/1/2026).

Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria, serta jajaran direksi BUMN konstruksi, yakni Direktur Utama Waskita Karya, Adhi Karya, Wijaya Karya (WIKA), Nindya Karya, Hutama Karya (HK), Pembangunan Perumahan (PP), dan Brantas Abipraya.

Seskab Teddy mencatat terdapat tiga poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama, terkait pembangunan rumah hunian yang dikerjakan oleh Danantara.

“Dalam dua minggu ke depan, rumah hunian di Aceh Utara, Pidie, Tapanuli Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Agam akan rampung dan siap digunakan,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194010//bencana_alam_di_sumatera-ImG4_large.jpg
Kemendagri Wajibkan Pembentukan BPBD di Seluruh Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3193996//kepala_bpbd_tak_lagi_dijabat_sekretaris_daerah-KCE3_large.jpg
Permendagri Baru: Jabatan Kepala BPBD Tak Lagi Dirangkap Sekda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/470/3193970//huntara-3fDJ_large.jpg
Huntara Aceh Tamiang Rampung 10 Januari 2026, Siap Tampung 336 Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3193953//menteri_dalam_negeri_tito_karnavian-q3RZ_large.jpg
Pimpin Satgas Pascabencana, Tito Fokus Pulihkan 3 Provinsi di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193950//prabowo-YiGL_large.jpg
Catat! Ini Prioritas Utama Satgas Pascabencana Sumatera Bentukan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193946//prabowo-lLOW_large.jpg
Prabowo Bentuk Satgas Bencana Sumatera, Mendagri Tito Jadi Ketua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement