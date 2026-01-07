Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istana Anggarkan Rp60 Triliun untuk Darurat Bencana Tahun 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |11:12 WIB
Istana Anggarkan Rp60 Triliun untuk Darurat Bencana Tahun 2026
Ilustrasi. (Foto: Ari sandita/IMG)
JAKARTA – Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 53–60 triliun untuk penanganan darurat bencana dalam APBN 2026. Dana ini dapat digunakan sewaktu-waktu bila terjadi keadaan darurat bencana.

“Berkenaan dengan masalah bencana, sedang dihitung final dan diperkirakan akan mencapai angka Rp 53–60 triliun dan itu sudah dianggarkan di APBN 2026,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026).

Dana sebesar Rp 53–60 triliun tersebut dialokasikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Ada dana siap pakai, dana siap pakai itu adalah dana yang dialokasikan ke BNPB yang akan dipergunakan sewaktu-waktu bila terjadi keadaan darurat atau keadaan bencana,” Prasetyo menjelaskan.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk proses pemulihan pascabencana. “Berkenaan dengan proses pemulihan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi dan pemulihan kembali seluruh fasilitas umum, itu ada alokasi di luar dana siap pakai. Artinya ada alokasi dari APBN tersendiri,” ujar Prasetyo.

Dia menambahkan, pemerintah memiliki ruang untuk penyesuaian APBN. Mekanisme perubahan APBN sudah diatur sedemikian rupa. Apabila diperlukan, pemerintah bisa melakukan penyesuaian anggaran.

 

