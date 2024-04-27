Pergerakan Tanah di Cianjur Meluas, Akses Jalan dan Perkebunan Rusak

CIANJUR - Bencana pergeseran tanah di Kampung Sukajadi dan Kampung Pasircinde, Desa Jatisari Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, hingga saat ini masih terus terjadi pergerakan tanah, Sabtu (27/4/2024).

Pantauan di lokasi, para warga pun sudah mulai mengambil barang-barang yang ada di rumahnya untuk dikosongkan.

Menurut ketua RT Kampung Sukajadi Hamid (43) mengatakan, pergerakan tanah masih terus terjadi hingga saat ini.

"Kemarin malam pas ujan rintik juga ada bangunan rumah yang langsung jebol apalagi kalau ujannya gede," tuturnya saat ditemui di lokasi, Sabtu (27/4/2024).

Selain merobohkan rumah warga, menurutnya pergerakan tanah juga mengakibatkan rusaknya akses jalan perkampungan dan juga perkebunan milik warga.