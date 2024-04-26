Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pergerakan Tanah, 167 Jiwa di Bonjopi Cianjur Mengungsi

Ricky Susan , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |19:10 WIB
Pergerakan Tanah, 167 Jiwa di Bonjopi Cianjur Mengungsi
A
A
A

CIANJUR - Sebanyak 167 jiwa warga di Kampung Sukajadi dan Kampung Pasircinde, Desa Jatisari, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, mengungsi akibat terdampak pergerakan tanah.

Ratusan warga tersebut di ungsikan lantaran dikhawatirkan adanya pergerakan tanah susulan. Diketahui, bencana tersebut disebabkan hujan deras yang mengguyur.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Cianjur Asep Sukmana Wijaya mengatakan, 167 jiwa yang diungsikan ke para kerabatnya berasal dari 54 keluarga.

Pergerakan tanah diketahui menyebabkan 26 rumah rusak ringan, 5 rumah rusak sedang, 3 rumah rusak berat, 2 masjid rusak ringan dan akses jalan desa juga mengalami kerusakan.

"Ratusan jiwa telah diungsikan dengan berkoordinasi dengan pihak kecamatan Bojongpicung, Pemdes Jatisari dan lainya," tuturnya, Jumat (26/4/2024).

Berdasarkan pengecekan tim BPBD Cianjur, pergerakan tanah masih terjadi dan berpotensi membahayakan masyarakat.

"Pergerakan tanah itu udah di mulai dari kemarin malam, saat ini tanah masih labil, masih ada pergerakan tanah di lokasi kejadian," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181583//kapolri-hYHe_large.jpg
Cek Sarpras, Kapolri Pastikan Kesiapan Hadapi Bencana saat Puncak Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181480//polri-0Hmy_large.jpg
Pimpin Apel Tanggap Darurat Bencana, Kapolri: Beri Rasa Aman ke Masyarakat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181225//banjir-2jVK_large.jpg
Bencana Hidrometeorologi Terjang Berbagai Daerah, Ribuan Orang Terdampak dan Ratusan Bangunan Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802//kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179390//banjir-GoW8_large.jpg
Akhir Oktober Diterjang Cuaca Ekstrem, BNPB Catat Banjir di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179217//bencana_alam-w1rs_large.jpg
34 Bencana Alam Landa Sejumlah Wilayah 24 Jam Terakhir, Puluhan Ribu Warga Terdampak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement