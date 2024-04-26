Pergerakan Tanah, 167 Jiwa di Bonjopi Cianjur Mengungsi

CIANJUR - Sebanyak 167 jiwa warga di Kampung Sukajadi dan Kampung Pasircinde, Desa Jatisari, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, mengungsi akibat terdampak pergerakan tanah.

Ratusan warga tersebut di ungsikan lantaran dikhawatirkan adanya pergerakan tanah susulan. Diketahui, bencana tersebut disebabkan hujan deras yang mengguyur.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Cianjur Asep Sukmana Wijaya mengatakan, 167 jiwa yang diungsikan ke para kerabatnya berasal dari 54 keluarga.

Pergerakan tanah diketahui menyebabkan 26 rumah rusak ringan, 5 rumah rusak sedang, 3 rumah rusak berat, 2 masjid rusak ringan dan akses jalan desa juga mengalami kerusakan.

"Ratusan jiwa telah diungsikan dengan berkoordinasi dengan pihak kecamatan Bojongpicung, Pemdes Jatisari dan lainya," tuturnya, Jumat (26/4/2024).

Berdasarkan pengecekan tim BPBD Cianjur, pergerakan tanah masih terjadi dan berpotensi membahayakan masyarakat.

"Pergerakan tanah itu udah di mulai dari kemarin malam, saat ini tanah masih labil, masih ada pergerakan tanah di lokasi kejadian," ucapnya.