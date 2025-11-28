Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ingatkan Ancaman Perubahan Iklim, Prabowo Minta Pendidikan Lingkungan Masuk Silabus Nasional

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |16:45 WIB
Ingatkan Ancaman Perubahan Iklim, Prabowo Minta Pendidikan Lingkungan Masuk Silabus Nasional
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pentingnya peningkatan kesadaran lingkungan sejak dini dan meminta agar materi menjaga lingkungan dimasukkan lebih kuat ke dalam silabus pendidikan nasional.

Seruan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Di awal pidatonya, Prabowo menyampaikan duka cita mendalam atas bencana alam yang melanda tiga provinsi sekaligus, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Pada saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” ujar Prabowo.

Ia turut memanjatkan doa bagi para korban agar diberi kekuatan dan perlindungan. Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah bergerak cepat sejak hari pertama kejadian dengan mengirimkan bantuan melalui jalur darat maupun udara, meski kondisi di lapangan sangat menantang.

“Banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan, kadang-kadang helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat,” katanya.

 

