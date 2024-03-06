Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

192 Warga Mengungsi Akibat Pergerakan Tanah di Bandung Barat

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |08:48 WIB
192 Warga Mengungsi Akibat Pergerakan Tanah di Bandung Barat
Warga mengungsi imbas pergerakan tanah di Bandung Barat (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 192 warga mengungsi akibat bencana pergerakan tanah di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka menghindar jatuhnya korban jiwa.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan bahwa hingga hari ini, fokus utama dari penanganan darurat adalah bagaimana memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi dengan baik. Selama masa tanggap darurat, maka seluruh rangkaian proses yang masuk dalam tahapan ini menjadi prioritas utama.

“Saat ini masih dalam tahap tanggap darurat. Ada 192 warga yang mengungsi. Tentu saja BNPB memberikan bantuan untuk memastikan para pengungsi ini terpenuhi kebutuhan dasarnya,” kata Suharyanto dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (6/3/2024).

 BACA JUGA:

Guna memberikan dukungan kepada warga terdampak maupun Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, BNPB telah menyerahkan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) senilai 250 juta rupiah berikut beberapa jenis logistik dan peralatan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/337/3147527/pergerakan_tanah-mo0D_large.jpg
Pergerakan Tanah di Sukatani Purwakarta Meluas Capai 18.000 M², BNPB: 249 Jiwa Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/525/3147401/pergerakan_tanah_di_purwakarta_meluas_bisa_merembet_ke_tol_cipularang-sZC5_large.jpg
Pergerakan Tanah di Purwakarta Meluas, Bisa Merembet ke Tol Cipularang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/525/2979614/bnpb-relokasi-28-rumah-terkena-bencana-pergerakan-tanah-di-bandung-barat-wkjUPOd4Rr.jpg
BNPB Relokasi 28 Rumah Terkena Bencana Pergerakan Tanah di Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/525/2976814/10-rumah-rusak-parah-akibat-pergerakan-tanah-di-kbb-warga-diungsikan-43w6ywB5TF.jpg
10 Rumah Rusak Parah Akibat Pergerakan Tanah di KBB, Warga Diungsikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/21/525/2633537/pergerakan-tanah-di-sukabumi-22-kk-terancam-kehilangan-tempat-tinggal-y7jApQNpYP.jpg
Pergerakan Tanah di Sukabumi, 22 KK Terancam Kehilangan Tempat Tinggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/16/525/2153725/ini-hasil-pemeriksaan-pvmbg-terkait-pergerakan-tanah-di-bogor-zNye5SMm6J.jpg
Ini Hasil Pemeriksaan PVMBG Terkait Pergerakan Tanah di Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement