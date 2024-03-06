192 Warga Mengungsi Akibat Pergerakan Tanah di Bandung Barat

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 192 warga mengungsi akibat bencana pergerakan tanah di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka menghindar jatuhnya korban jiwa.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan bahwa hingga hari ini, fokus utama dari penanganan darurat adalah bagaimana memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi dengan baik. Selama masa tanggap darurat, maka seluruh rangkaian proses yang masuk dalam tahapan ini menjadi prioritas utama.

“Saat ini masih dalam tahap tanggap darurat. Ada 192 warga yang mengungsi. Tentu saja BNPB memberikan bantuan untuk memastikan para pengungsi ini terpenuhi kebutuhan dasarnya,” kata Suharyanto dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (6/3/2024).

Guna memberikan dukungan kepada warga terdampak maupun Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, BNPB telah menyerahkan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) senilai 250 juta rupiah berikut beberapa jenis logistik dan peralatan.