10 Rumah Rusak Parah Akibat Pergerakan Tanah di KBB, Warga Diungsikan

BANDUNG BARAT - Sebanyak 10 rumah dan satu sekolah di Kampung Cigombong, RT 04/13, Desa Cibedug Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat rusak berat setelah terdampak bencana pergerakan tanah.

Selain itu, 44 rumah lainnya di wilayah tersebut juga terancam bencana susulan karena hingga saat ini pergerakan tanah terus terjadi. Kedalaman pergekanan tanah bahkan rata-rata sudah mencapai sekitar 50 cm. Pergerakan tanah itu mulai muncul pada 19 Februari 2024.

"Sampai sekarang semakin parah. Jadi tanah itu ada yang ambles sampai lebih dari 50 sentimeter," ungkap Kepala Desa Cibedug, Engkus Kustendi saat dikonfirmasi, Rabu (28/2/2024).

