Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

10 Rumah Rusak Parah Akibat Pergerakan Tanah di KBB, Warga Diungsikan

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |19:25 WIB
10 Rumah Rusak Parah Akibat Pergerakan Tanah di KBB, Warga Diungsikan
Pergerakan tanah di Cigombong, Cibedug, KBB (Istimewa)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Sebanyak 10 rumah dan satu sekolah di Kampung Cigombong, RT 04/13, Desa Cibedug Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat rusak berat setelah terdampak bencana pergerakan tanah.

Selain itu, 44 rumah lainnya di wilayah tersebut juga terancam bencana susulan karena hingga saat ini pergerakan tanah terus terjadi. Kedalaman pergekanan tanah bahkan rata-rata sudah mencapai sekitar 50 cm. Pergerakan tanah itu mulai muncul pada 19 Februari 2024.

"Sampai sekarang semakin parah. Jadi tanah itu ada yang ambles sampai lebih dari 50 sentimeter," ungkap Kepala Desa Cibedug, Engkus Kustendi saat dikonfirmasi, Rabu (28/2/2024).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/337/3147527/pergerakan_tanah-mo0D_large.jpg
Pergerakan Tanah di Sukatani Purwakarta Meluas Capai 18.000 M², BNPB: 249 Jiwa Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/525/3147401/pergerakan_tanah_di_purwakarta_meluas_bisa_merembet_ke_tol_cipularang-sZC5_large.jpg
Pergerakan Tanah di Purwakarta Meluas, Bisa Merembet ke Tol Cipularang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/525/2979624/192-warga-mengungsi-akibat-pergerakan-tanah-di-bandung-barat-8xYoMJrBIT.jpg
192 Warga Mengungsi Akibat Pergerakan Tanah di Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/525/2979614/bnpb-relokasi-28-rumah-terkena-bencana-pergerakan-tanah-di-bandung-barat-wkjUPOd4Rr.jpg
BNPB Relokasi 28 Rumah Terkena Bencana Pergerakan Tanah di Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/21/525/2633537/pergerakan-tanah-di-sukabumi-22-kk-terancam-kehilangan-tempat-tinggal-y7jApQNpYP.jpg
Pergerakan Tanah di Sukabumi, 22 KK Terancam Kehilangan Tempat Tinggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/16/525/2153725/ini-hasil-pemeriksaan-pvmbg-terkait-pergerakan-tanah-di-bogor-zNye5SMm6J.jpg
Ini Hasil Pemeriksaan PVMBG Terkait Pergerakan Tanah di Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement