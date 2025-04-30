Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Dituding Cabuli Anak Tetangga, Pecatan Polisi di Deliserdang Kritis Diamuk Massa

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 30 April 2025 |00:30 WIB
Dituding Cabuli Anak Tetangga, Pecatan Polisi di Deliserdang Kritis Diamuk Massa
Pecatan polisi diamuk massa (foto: freepik)
A
A
A

DELISERDANG - Seorang mantan anggota polisi berinisial S diamuk warga di Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, pada Senin, 28 April 2025 malam kemarin. Akibat amuk warga itu, S yang berpangkit terakhir Ajun Inspektur Satu (Aiptu) itu tak sadarkan diri, dan hingga kini masih dirawat di rumah sakit Mitra Sehat Tanjung Morawa, Deliserdang.

Informasi yang dihimpun, S yang sempat menjabat sebagai pejabat di Unit Reserse Kriminal Polsek Talun Kenas, Polresta Deliserdang itu, diamuk warga karena diduga telah melakukan perbuatan cabul kepada anak tetangganya. Kasus pencabulan itu pun telah dilaporkan ke Polisi melalui Polresta Deliserdang. 

"Kita mengamankan yang bersangkutan dari amuk massa yang terjadi di belakang warung miliknya dini hari tadi. Langsung bawa dia ke rumah sakit dengan ambulans desa, karena kita takut mati di situ," kata Darmawan, Selasa (29/4/2025).

Darmawan mengaku, tidak mengetahui pasti secara pasti siapa warganya yang menjadi korban dugaan pencabulan tersebut. Namun, S diketahui tinggal di area perbatasan antara Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa dan Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir.

 

Halaman:
1 2
      
