Raih 2 Penghargaan Trisakti Tourism Award, Wali Kota Semarang Siap Kembangkan Hidden Gem

SEMARANG — Pariwisata Kota Semarang mendapatkan prestasi gemilang. Kali ini, dua desa wisata di Kota Semarang, yakni Kelurahan Wonolopo dan Kampung Melayu, meraih penghargaan Trisakti Tourism Award 2025 Kategori Wisata Kuliner dan Kategori Warisan Sejarah 2025.

Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di Puri Agung Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, pada Kamis (8/5/2025) malam.

"Terima kasih sekali. Penghargaan ini bukti bahwa potensi desa wisata di Kota Semarang makin unggul," ucap Agustina usai menerima penghargaan.

Dirinya mengaku bangga atas keberhasilan Kelurahan Wonolopo dan Kampung Melayu menjadi bagian dari 23 pemenang Trisakti Tourism Award 2025, sebuah penghargaan bergengsi di sektor pariwisata yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.