Wali Kota Semarang Dorong Sekolah Swasta untuk Serahkan Ijazah Siswa yang Tertahan

Wali Kota Semarang Agustina dalam acara Deklarasi Penyerahan Ijazah yang Belum Diambil di Sekolah Swasta. (Foto: dok Pemkot Semarang)

SEMARANG - Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang melalui Dinas Pendidikan mendorong sekolah-sekolah swasta di Kota Semarang untuk bisa menyerahkan ijazah peserta didik yang masih tertahan karena belum bisa menyelesaikan tunggakan pembayaran sekolah.

Hal ini disampaikan Wali Kota Semarang Agustina dalam acara Deklarasi Penyerahan Ijazah yang Belum Diambil di Sekolah Swasta bertempat di SMP PGRI 01 Semarang, Kamis (17/4/2025).

Agustina mengapresiasi 37 sekolah swasta mulai jenjang TK, SD hingga SMP yang sudah melakukan deklarasi dan menyerahkan ijazah tanpa meminta pembayaran tunggakan.

“Ini salah satu komitmen luar biasa dari sekolah swasta yang membantu kita untuk bisa mendukung program 100 hari Agustina - Iswar, salah satunya akses pendidikan termasuk masalah ijazah yang tertunda,” ucap Agustina.

Dia juga mengapresiasi para pemilik yayasan sekolah swasta yang telah dengan ikhlas memberikan ijazah tanpa meminta kompensasi kepada para peserta didik.

“Sebagian besar adalah sekolah yang ada di PGRI, karena mungkin basis pemiliknya adalah para guru jadi saya kira akan menyenangkan bagi anak-anak ketika mereka bisa menerima ijazah mereka,” ujar Agustina.