Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Polisi Tangkap Admin Grup Facebook Cinta Sedarah di Bali

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |20:20 WIB
Polisi Tangkap Admin Grup Facebook Cinta Sedarah di Bali
Polisi Tangkap Admin Grup Facebook Cinta Sedarah di Bali (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polres Gresik mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyebaran muatan asusila melalui media elektronik. Seorang pria berinisial IDGAMU yang merupakan admin grup Facebook bernama Cinta Sedarah kemudian diubah menjadi Suka Duka, ditangkap.  

Admin grup tersebut diciduk terkait dugaan keterlibatan dalam penyebaran konten pornografi di platform media sosial. Pelaku ditangkap di wilayah Bali. 

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Erdi A. Chaniago mengungkapkan kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari warga yang secara tidak sengaja menemukan unggahan bernada asusila di dalam grup tersebut.

"Menindaklanjuti laporan itu, tim Resmob Polres Gresik melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi tersangka berdasarkan data akun media sosial hingga akhirnya melakukan penangkapan di wilayah Bali," kata Erdi, Jumat (23/5/2025).

Dalam proses penyidikan, polisi turut menyita satu unit handphone yang digunakan tersangka untuk mengelola grup tersebut. Dari hasil pendalaman, grup ini telah aktif sejak tahun 2022 dan sempat memiliki lebih dari 32 ribu anggota.

Erdi menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga ruang digital tetap sehat dan aman dari konten berbau pornografi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/16/3184683//ilustrasi-KPZD_large.jpg
Instagram dan Facebook Akan Tutup Akun Remaja Australia Mulai Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/16/3183340//ilustrasi-p1Xc_large.jpg
Facebook Hentikan Tombol Like dan Komentar dari Situs Eksternal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/612/3181548//viral-MGV5_large.jpg
Viral Emak-Emak Live di Samping Jenazah Suami, Netizen: Ditunggu Livenya di Liang Lahat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/25/3179796//pantai_kelingking-mNno_large.jpg
Pantai Kelingking Nusa Penida Dipasangi Lift Kaca, Warganet Kecewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/25/3177511//pemerhati_lingkungan_soal_wisata_bali-upTr_large.JPG
Usung Wellness Tourism, Wisatawan di Bali Diimbau Tak Merokok Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176455//ji_chang_wook-euJc_large.jpg
Ji Chang Wook Asyik Liburan di Bali, Bikin Fans Auto Ingin Nyusul!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement