Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Promosikan Program Gratispol, Pemprov Kaltim Jajaki Kerja Sama Pendidikan dengan New South Wales

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |20:20 WIB
Promosikan Program Gratispol, Pemprov Kaltim Jajaki Kerja Sama Pendidikan dengan New South Wales
Pemprov Kaltim memperluas akses pendidikan dengan Program Gratispol. (Foto: dok Pemprov Kaltim)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mendorong terobosan di sektor pendidikan tinggi untuk memperluas akses dan memperkuat daya saing global. Salah satu inisiatif unggulannya adalah Program Gratispol. 

Program bantuan pendidikan ini bahkan menarik perhatian dalam ajang New South Wales (NSW) International Education Summit 2025 yang digelar di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mewakili Pemprov Kaltim dalam forum internasional tersebut menegaskan bahwa pendidikan adalah prioritas strategis yang didorong langsung oleh Gubernur Kaltim.

“Melalui Program Gratispol, seluruh pemuda usia 19 hingga 20 tahun di Kaltim mendapat kesempatan kuliah gratis di perguruan tinggi, institut, atau akademi selama delapan semester. Semua biaya ditanggung oleh pemerintah daerah,” ujarnya di hadapan peserta forum.

Selain program kuliah gratis, Pemprov Kaltim juga memberikan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi yang melanjutkan studi di kampus unggulan nasional dan luar negeri. Komitmen ini juga diperkuat dengan pembukaan sejumlah program internasional oleh kampus-kampus di Kalimantan Timur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/1/3185906//menbud_fadli_zon_umumkan_pemenang_sayembara_masterplan_museum_majapahit-rFsm_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Umumkan Pemenang Sayembara Masterplan Museum Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/482/3185861//numi_center-R5dy_large.jpg
Pengalaman Hidup Sehat, Mudah dan Menyenangkan bersama Numi Center
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/25/3185848//menbud_fadli_zon_tinjau_pameran_perang_aceh_melawan_penjajah_belanda_1873_1903-ed37_large.jpeg
Menbud Tinjau Pameran Perang Aceh Melawan Penjajah Belanda 1873-1903, Ruang Edukasi Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/11/3185795//shopeepay_pesta_promo-cHSr_large.jpeg
Aplikasi ShopeePay 12.12 Pesta Promo, Ada SPayLater Flash Sale Rp12 sampai Serba Seribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/391/3185784//soundrenaline_medan_onggooo-kXe4_large.jpeg
Soundrenaline Sana-Sini Medan: Rayakan Musik, Seni, dan Semangat Kolektif Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/1/3185719//menbud_buka_gayain_aceh_2025-9Ksd_large.jpeg
Menbud Buka Festival GAYAIN Aceh 2025, Rayakan Kearifan Lokal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement