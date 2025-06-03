PNM Ajak Karyawan Tebar Kebaikan Lewat Sedekah Kurban

JAKARTA – Dalam semangat berbagi dan memperkuat kepedulian terhadap sesama, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mengajak karyawannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial bertajuk "PNM Bersyukur dan Berqurban: Bersama dalam Syukur, Bersama dalam Harapan."

Kegiatan ini merupakan bagian dari aktivitas dalam perayaan ulang tahun PNM yang ke-26 yang juga menjadi wujud nyata rasa syukur yang dalam aksi berbagi.

Melalui pendekatan digital, PNM mengajak karyawan untuk ikut serta menebar kebaikan dengan cara yang mudah dan inklusif. Cukup dengan memindai QRIS secara digital, siapapun dapat berpartisipasi.

Donasi yang terkumpul dikonversikan menjadi hewan kurban dan disalurkan kepada masyarakat prasejahtera di pelosok negeri melalui kerja sama dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

"Berbagi bukan hanya soal memberi, tapi tentang menyatukan harapan dan menjangkau mereka yang selama ini belum tersentuh. Kami ingin membuktikan bahwa teknologi bisa menjadi jembatan empati, bukan penghalang," ucap Direktur Utama PNM Arief Mulyadi.