HOME NEWS NEWS

Menbud Lepas Pawai Peed Aya, Dorong Bali Jadi Teladan Pelestarian Budaya Daerah Lain

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |12:39 WIB
Menbud Lepas Pawai Peed Aya, Dorong Bali Jadi Teladan Pelestarian Budaya Daerah Lain
Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon melepas pawai Peed Aya di depan Monumen Bajra Sandhi, Denpasar, Bali. (Foto: dok Kemenbud)
A
A
A

DENPASAR – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon melepas pawai Peed Aya di depan Monumen Bajra Sandhi, Denpasar, Bali. Pawai yang disaksikan oleh ribuan masyarakat Bali ini sekaligus menjadi pembuka Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-47, sebuah perhelatan seni tahunan yang menampilkan kekayaan tradisi dan budaya lokal Bali.

Melalui kegiatan ini, Menbud Fadli Zon mendorong Bali untuk menjadi teladan pelestarian budaya bagi daerah lain.

“Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan resmi, saya Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, membuka Pawai Pesta Kesenian Bali ke-47 tahun 2025,” ucap Menbud Fadli melepas pawai Peed Aya. 

Pelepasan Peed Aya ditandai dengan pemukulan kulkul (kentungan) oleh Menbud Fadli didampingi Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Gubernur Bali I Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, dan Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya. 

Pemukulan kulkul disambut dengan suara gamelan Gong Gede, Semar Pegulingan, serta barungan gamelan Gong Guwung Gumi yang mengiringi penampilan pembuka bertajuk Mudra Citta Siwa Nataraja, persembahan Institut Seni Indonesia (ISI) Bali.

Pertunjukan ini menggambarkan Siwa yang mewujudkan keteraturan semesta melalui energi tarian kosmik. Selain itu, juga menggambarkan bahwa semua makhluk hidup tumbuh selaras dengan irama alam.

