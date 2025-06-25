Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 30 Kg Sabu dari Malaysia, Pengendali Diburu!

TANJUNGBALAI - Polda Sumatera Utara (Sumut) menggagalkan penyelundupan sebanyak 30 kg narkoba jenis sabu serta sebanyak 2.000 kemasan cairan rokok elektrik (vape) berisi kandungan obat keras di perairan Asahan, Sumut.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, mengatakan GS diketahui sebagai salah satu pengendali utama masuknya narkotika dari Malaysia melalui perairan Sumut. Sudah banyak kasus yang diketahui melibatkan GS dan kini dia telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian.

"GS ini sudah banyak DPO-nya. GS merupakan pengendali masuknya narkotika melalui perairan di wilayah kita (Sumut)," kata Kombes Calvijn didampingi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan di Mako Satpolair Polres Tanjung Balai, Selasa (24/6/2025).

Dijelaskan Calvijn, Polda Sumut mengungkap peredaran narkoba jenis sabu dan liquid vape di Perairan Tanjung Api, Sei Sembilang, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Pengungkapan kasus peredaran narkoba itu berawal informasi masyarakat adanya kapal dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui perairan Asahan beberapa waktu lalu.

"Dari informasi itu personel melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan kapal yang dimaksud di perairan Tanjung Api, Kabupaten Labuhanbatu Utara," jelasnya.

"Setelah itu personel menghentikan laju kapal dan mengamankan tiga orang berinisial AD, IS dan AM. Selanjutnya dilakukan penggeledahan didapat barang bukti sabu seberat 30 kg dan 2.000 liquid vape berisi kandungan obat keras," terang mantan Kasat Reskrim Polrestabes Medan tersebut.