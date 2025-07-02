Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tim SAR Temukan Jenazah Mahasiswi UNS yang Terjun ke Sungai Bengawan Solo

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Rabu, 02 Juli 2025 |21:28 WIB
Tim SAR Temukan Jenazah Mahasiswi UNS yang Terjun ke Sungai Bengawan Solo
Tim SAR Temukan jenazah Mahasiswi UNS (foto: dok ist)
A
A
A

SOLO - Tim SAR gabungan menemukan jenazah mahasiswi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo yang diduga bunuh diri, Rabu (2/7/2025). Perempuan berinisial DA ini diduga mengakhiri hidup dengan cara terjun ke Sungai Bengawan Solo melalui Jembatan Jurug, Solo sehari sebelumnya.

Sekretaris Universitas sekaligus Juru Bicara UNS, Agus Riwanto, menyampaikan UNS mendapatkan informasi dari Tim SAR gabungan terkait hasil operasi pencarian mahasiswa UNS di Sungai Bengawan Solo setelah dugaan bunuh diri.

“Telah ditemukan jenazah pada pukul 12.00 WIB di koordinat 7°32'36"S 110°52'25"E yang berjarak 3,3 kilometer dari lokasi tempat dugaan jatuh," kata Agus Riwanto.

Dia membenarkan identitas jenazah adalah mahasiswi UNS. DA merupakan mahasiswi Program Studi (Prodi) D4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Sekolah Vokasi UNS .

Dikatakannya, jenazah telah berhasil dievakuasi pada pukul 12.25 WIB dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi Surakarta dan selanjutnya dipulangkan ke rumah duka yang beralamat di Bangsi, Purwodadi, Tembarak, Temanggung, Jawa Tengah.

“Kami dari UNS telah mendampingi keluarga mahasiswi UNS selama proses pencarian, evakuasi, pengantaran jenazah ke Rumah Sakit hingga ke rumah keluarganya,” imbuhnya.  

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/65/3184129//uns-fA8p_large.jpg
Kisah M. Ikhlas Thamrin, Penemu BBM Bobibos yang Lulusan Fakultas Hukum UNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/65/3173802//ptn-CcNA_large.jpg
Daftar 5 PTN dengan Jurusan Hukum Terbaik Untuk Referensi SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171220//mayat-wiqy_large.jpg
Pria Penghuni Panti Tewas Usai Terseret Arus di Sungai Bengawan Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/512/3152017//bunuh_diri-ntzl_large.jpg
Terungkap! Sosok Sumardiyono yang Ditulis Mahasiswi UNS Sebelum Loncat ke Bengawan Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3151999//viral-RCiM_large.jpg
Kronologi Lengkap Mahasiswi Cantik UNS Terjun ke Sungai Bengawan Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/512/3151946//bunuh_diri-a1cY_large.jpg
Mahasiswi Cantik Bunuh Diri di Sungai Bengawan Solo, UNS: Pernah Jadi Pasien Rumah Sakit Jiwa!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement