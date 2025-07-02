Tim SAR Temukan Jenazah Mahasiswi UNS yang Terjun ke Sungai Bengawan Solo

SOLO - Tim SAR gabungan menemukan jenazah mahasiswi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo yang diduga bunuh diri, Rabu (2/7/2025). Perempuan berinisial DA ini diduga mengakhiri hidup dengan cara terjun ke Sungai Bengawan Solo melalui Jembatan Jurug, Solo sehari sebelumnya.

Sekretaris Universitas sekaligus Juru Bicara UNS, Agus Riwanto, menyampaikan UNS mendapatkan informasi dari Tim SAR gabungan terkait hasil operasi pencarian mahasiswa UNS di Sungai Bengawan Solo setelah dugaan bunuh diri.

“Telah ditemukan jenazah pada pukul 12.00 WIB di koordinat 7°32'36"S 110°52'25"E yang berjarak 3,3 kilometer dari lokasi tempat dugaan jatuh," kata Agus Riwanto.

Dia membenarkan identitas jenazah adalah mahasiswi UNS. DA merupakan mahasiswi Program Studi (Prodi) D4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Sekolah Vokasi UNS .

Dikatakannya, jenazah telah berhasil dievakuasi pada pukul 12.25 WIB dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi Surakarta dan selanjutnya dipulangkan ke rumah duka yang beralamat di Bangsi, Purwodadi, Tembarak, Temanggung, Jawa Tengah.

“Kami dari UNS telah mendampingi keluarga mahasiswi UNS selama proses pencarian, evakuasi, pengantaran jenazah ke Rumah Sakit hingga ke rumah keluarganya,” imbuhnya.