Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Terungkap! Sosok Sumardiyono yang Ditulis Mahasiswi UNS Sebelum Loncat ke Bengawan Solo

Vitriana D , Jurnalis-Rabu, 02 Juli 2025 |13:18 WIB
Terungkap! Sosok Sumardiyono yang Ditulis Mahasiswi UNS Sebelum Loncat ke Bengawan Solo
Pesan terakhir mahasiswi UNS sebelum terjun ke Bengawan Solo (Foto: Ist)
A
A
A

SOLO - Satu orang dosen Universitas Sebelas Maret (UNS) bernama Sumardiyono turut terseret aksi bunuh diri Devitasari Anugraeni, mahasiswi yang loncat dari Jembatan Jurug ke Sungai Bengawan Solo. Nama Sumardiyono ditulis Devitasari dalam pesan terakhirnya di secarik kertas. 

Dalam pesan tersebut, Devitasari meminta maaf kepada Sumardiyono lantaran tidak menepati janji untuk tetap bertahan. Devitasari merupakan mahasiswi Program Studi D4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Sekolah Vokasi UNS semester 8, angkatan 2021.

'Aku pergi ya... Jangan salahin keluarga atau tempat instansi aku kuliah. Aku hanya bermasalah dengan diriku sendiri. Terkadang aku merasa bukan diriku. Aku Capek, maaf Untuk Bp. Dr. Sumardiyono.S.Km karena telah mengkhianati dan berjanji untuk bertahan...... Tak masalah semua orang bilang yang lain bipolar juga bisa...... aku enggak.. aku capek.... Buu maaf aku tak sekuat ibu....'

Nama Sumardiyono pun menjadi pertanyaan masyarakat khususnya yang membaca pesan tersebut. Dalam keterangan resmi UNS, sekretaris sekaligus juru bicara UNS, Agus Riwanto mengatakan, Sumardiyono, merupakan Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Pembimbing Pertama Skripsi, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Sekolah Vokasi UNS. 

"Bapak Sumardiyono dan Kaprodi D4 K3 mengetahui kondisi kejiwaan mahasiswi yang bersangkutan, dan telah memberikan rekomendasi kemudahan dalam proses penyusunan skripsi," katanya, Rabu (2/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/525/3158031/bandung-Tw5c_large.jpg
Duh! Dimarahi Guru, Pelajar SD di Bandung Nekat Coba Bunuh Diri Naik Menara 25 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement