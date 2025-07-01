Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Mahasiswi UNS yang Lompat ke Bengawan Solo Ternyata Sedang Tahap Wisuda

Vitriana D , Jurnalis-Selasa, 01 Juli 2025 |22:35 WIB
Mahasiswi UNS yang Lompat ke Bengawan Solo Ternyata Sedang Tahap Wisuda
Mahasiswi UNS Devitasari Anugraeni (foto: dok ist)
SOLO - Rektorat Universitas Sebelas Maret (UNS) angkat bicara terkait peristiwa mahasiswi asal Temanggung, yang loncat dari jembatan Jurug ke Sungai Bengawan Solo, Selasa 1 Juli 2025.

Juru bicara UNS, Agus Riwanto mengatakan, setelah mendapatkan informasi dari media sosial yang menampilkan video seorang driver ojek online yang memberikan kesaksian, tentang peristiwa dugaan bunuh diri di Jembatan Jurug sisi Selatan, UNS langsung melakukan cek dan ricek atas informasi tersebut. 

"Benar pelaku percobaan bunuh diri tersebut adalah mahasiswi UNS bernama Devitasari Anugraeni dari Program Studi D4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Sekolah Vokasi UNS angkatan 2021 semester 8," kata Agus.

Agus menyebut, perempuan kelahiran 2003 itu sedang dalam tahap pengurusan administrasi wisuda. Bahkan, korban memiliki IPK 3.8 dan merupakan mahasiswa penerima beasiswa KIP K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah).

"Mahasiswi yang bersangkutan telah menyelesaikan ujian skripsi dan menyelesaikan proses revisi, sehingga hanya tinggal mengurus administrasi wisuda," ucapnya.

Agus pun menegaskan, peristiwa tersebut tidak berkaitan dengan proses pembelajaran di kampus. 

"Dengan demikian peristiwa dugaan percobaan bunuh diri mahasiswi UNS tersebut tidak terkait dengan proses belajar mengajar di Program Studi D4 K3 Sekolah Vokasi UNS," tegasnya. 

 

      
