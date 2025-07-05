Gunung Ile Lewotolok Kembali Erupsi, Abu Vulkanik Membubung Tinggi

LEMBATA - Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi pada pukul 06.25 Wita, Sabtu (5/7/2025). Erupsi memiliki tinggi kolom abu teramati ± 500 m di atas puncak (± 1.923 m di atas permukaan laut).

Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan Pos Pengamatan Gunung api Ile Lewotolok melaporkan, kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya.

Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi ± 48 detik. Status gunung tersebut masih berada di Level III (Siaga).

PVMBG meminta masyarakat di sekitar Gunung Ile Lewotolok maupun pengunjung/pendaki/wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan aktivitas di dalam wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas gunung.

Selain itu, mewaspadai potensi ancaman bahaya dari guguran/longsoran lava dan awan panas dari sektor selatan dan tenggara, sektor barat serta sektor timur laut Gunung Ile Lewotolok.

PVMBG juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik jika mendengar suara gemuruh atau dentuman dari kawah Gunung Ile Lewotolok karena suara tersebut merupakan ciri aktivitas gunung api yang sedang dalam fase erupsi.

