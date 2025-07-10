Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Ayah dan Anak Kompak Menjual Video Porno di Media Sosial

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |11:17 WIB
Ayah dan Anak Kompak Menjual Video Porno di Media Sosial
Polda Sumsel menangkap ayah dan anak yang kompak menjual konten pornografi/Foto: Era Neizma Wedya-Okezone
A
A
A

PALEMBANG - Polda Sumsel membongkar jaringan penjualan konten pornografi yang dijalankan secara terorganisir melalui media sosial. Dari tiga tersangka, dua di antaranya merupakan ayah dan anak yang menjual video porno demi keuntungan pribadi.

Ketiga tersangka adalah Mulyadi (35), anaknya Loe Adi Pratama (20), serta rekan mereka, Budi Sartono (28). Dari bisnis terlarang ini, ketiganya meraup keuntungan hingga Rp70 juta dalam kurun waktu satu tahun.

Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Dwi Utomo menjelaskan, masing-masing pelaku memiliki peran berbeda. Modus yang digunakan menawarkan layanan seksual berbayar melalui media sosial dengan dua pilihan video rekaman perempuan telanjang dan masturbasi, serta layanan video call sex.

“Untuk video bugil dan masturbasi, pelaku menjual satu file seharga Rp200 ribu. Sedangkan video call sex dikenakan tarif Rp150 ribu,” ujar AKBP Dwi Utomo.

Modus penipuan makin licik ketika pelaku menggunakan dua ponsel untuk menyamarkan layanan video call. Satu ponsel digunakan untuk memutar video perempuan, sementara ponsel kedua dipakai untuk video call korban. Kamera diarahkan ke layar ponsel pertama, menciptakan ilusi seolah korban sedang berinteraksi langsung dengan wanita dalam video.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182136//pornografi-7sz1_large.jpg
Modus Video Call Tanpa Busana, Pria Ini Nekat Peras Mantan Pacar hingga Puluhan Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/519/3163083//pelecehan-N7sG_large.jpg
Cemburu, Pria Asal Jaksel Nekat Sebar Video Syur Pacar ke Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161636//porno-4HDB_large.jpg
Rekam Majikan Bugil, ART di Bekasi Ternyata Diancam Video Syurnya Akan Disebar sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161625//pornografi-2N08_large.jpg
Nekat! ART di Bekasi Rekam Majikan Sedang Bugil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156570//lapas-BVjZ_large.jpg
Terbongkar Kasus Open BO Dikendalikan Napi, Begini Penjelasan Kalapas Cipinang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156511//viral-tmWg_large.jpg
Nah Loh! Polisi Kejar Pelanggan Grup Open BO Pelajar Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement