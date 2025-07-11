Ini Kronologi Santri Dicambuk Kiai Pakai Rotan hingga Kakinya Melepuh

MALANG - Seorang santri berinisial AZ, yang masih duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar (SD), menjadi korban dugaan kekerasan fisik berupa hukuman cambuk dengan rotan oleh pemilik sebuah pondok pesantren (Ponpes) di Desa Segaran, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

Peristiwa itu terjadi pada Kamis malam, 5 Juni 2025, bertepatan dengan malam Hari Raya Idul Adha.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Malang, Aiptu Nurlehana mengatakan, hukuman cambuk tersebut diberikan setelah AZ keluar dari lingkungan pondok tanpa izin untuk mencari makan.

"Anak itu keluar malam hari untuk cari makan karena masih lapar, padahal sudah makan di pondok. Tapi ia keluar tanpa izin, sehingga dicari oleh ustadz-nya," kata Aiptu Nurlehana saat dikonfirmasi, Jumat (11/7/2025).

AZ sempat kabur dan ditemukan di area persawahan sekitar ponpes. Ia kemudian ditampung sementara oleh warga sekitar sebelum dijemput kembali oleh pihak ponpes. Saat itulah, AZ diduga mendapatkan hukuman berupa cambukan pada kedua kakinya menggunakan rotan bambu.

“Dia ketemu di persawahan, lalu disuruh masuk ke pondok dan di dalam dicambuki kedua kakinya,” lanjut Nurlehana.