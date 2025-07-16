Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

KPK Panggil Mantan Bupati Mandailing Natal terkait Kasus Korupsi Jalan di Sumut

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |15:09 WIB
KPK Panggil Mantan Bupati Mandailing Natal terkait Kasus Korupsi Jalan di Sumut
Ilustrasi Gedung KPK di Jakarta/Foto: Nur Khabibi-Okezone
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Bupati Mandailing Natal, Muhammad Jafar Sukhairi Nasution. Ia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut).

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP Medan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Rabu (16/7/2025).

Selain Jafar, yang merupakan Bupati Mandailing Natal periode 2021–2025, tim penyidik juga menjadwalkan pemanggilan terhadap tujuh orang saksi lain. Mereka adalah Elpi Yanti Sari Harahap selaku Plt. Kadis PUPR Mandailing Natal, Natalina selaku Pokja PUPR Mandailing Natal, dan Isabella selaku pengurus rumah tangga.

Kemudian, Taufik Lubis selaku Komisaris PT Dalihan Natolu, Mariam selaku Bendahara PT Dalihan Natolu, Maskuddin Henri selaku Direktur dan pemegang saham PT Rona Na Mora, serta Seri Agustina Melind selaku Wakil Direktur PT Dalihan Natolu.

Kendati begitu, Budi belum menyebutkan materi apa yang akan digali tim penyidik Lembaga Antirasuah dari keterangan mereka.

Sebagai informasi, KPK menggelar OTT terhadap tujuh orang di Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Kamis, 26 Juni 2025 malam. KPK menetapkan lima tersangka dalam tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Utara.

Salah satu tersangka merupakan Kepala Dinas PUPR Sumut, yakni Topan Ginting. Sementara empat tersangka lainnya ialah Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumatera Utara yang juga merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen; Heliyanto (HEL) selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut; Akhirun Efendi Siregar (KIR) selaku Direktur Utama PT DNG; dan M. Rayhan Dulasmi (RAY) selaku Direktur PT RN.

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/608/3157365/budi-m27b_large.jpg
KPK Periksa Anggota Polisi Terkait Korupsi Proyek Jalan di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/608/3157264/anang-mL10_large.jpg
Kejagung Persilakan KPK Periksa Kajari Madina Terkait Kasus Suap Proyek Jalan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/608/3157259/effendy-qs4C_large.jpg
KPK Periksa Mantan Pj Sekda Sumut Effendy Pohan Terkait Korupsi Proyek Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3155854/kpk-pv1O_large.jpg
KPK Periksa Eks Bupati Madina dan 7 Saksi Terkait Korupsi Proyek Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154531/budi-wf90_large.jpg
KPK Periksa Taufik Hidayat Lubis Terkait Kasus Korupsi Kadis PUPR Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154248/setyo-2JWN_large.jpg
Ketua KPK: Belum Ada Info Penyidik Panggil Bobby Nasution Dalam Waktu Dekat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement