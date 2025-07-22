Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Kejagung Persilakan KPK Periksa Kajari Madina Terkait Kasus Suap Proyek Jalan Sumut

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |20:03 WIB
Kejagung Persilakan KPK Periksa Kajari Madina Terkait Kasus Suap Proyek Jalan Sumut
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna/Foto: Jonathan Simanjuntak-Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Mandailing Natal (Madina). Kejagung menghormati proses hukum yang akan dilakukan KPK.

Rencananya, KPK akan memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mandailing Natal, Muhammad Iqbal, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Mandailing Natal, Gomgoman Halomoan Simbolon, dalam perkara korupsi proyek jalan di Sumut. Keduanya dipanggil dalam statusnya sebagai saksi pada perkara itu.

"Tidak mempermasalahkan. Kalau memang ada oknum dari kami, ibaratnya melanggar, proses," ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, Selasa (22/7/2025).

Supriatna meminta KPK juga melakukan pemanggilan atau pemeriksaan sesuai mekanisme. Dalam hal ini, pemanggilan atau pemeriksaan terhadap anggota Kejaksaan pun memerlukan koordinasi.

Supriatna memastikan koordinasi itu telah dilakukan. Dengan demikian, pemanggilan terhadap anggota Kejari Mandailing Natal terkait perkara korupsi proyek jalan di Sumatera Utara pun akan kembali dilayangkan.

"Kami sudah menjalin hubungan, komunikasi, dan koordinasi dengan KPK. Ya tentunya nanti kami bisa koordinasi kembali terkait pemanggilan yang bersangkutan," paparnya.

KPK sempat melayangkan pemanggilan terhadap keduanya pada Jumat, 18 Juli 2025. Namun, pemanggilan harus dibatalkan lantaran KPK harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kejaksaan.

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/608/3157365/budi-m27b_large.jpg
KPK Periksa Anggota Polisi Terkait Korupsi Proyek Jalan di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/608/3157259/effendy-qs4C_large.jpg
KPK Periksa Mantan Pj Sekda Sumut Effendy Pohan Terkait Korupsi Proyek Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3155854/kpk-pv1O_large.jpg
KPK Periksa Eks Bupati Madina dan 7 Saksi Terkait Korupsi Proyek Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/608/3155721/gedung_kpk-1GvC_large.jpg
KPK Panggil Mantan Bupati Mandailing Natal terkait Kasus Korupsi Jalan di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154531/budi-wf90_large.jpg
KPK Periksa Taufik Hidayat Lubis Terkait Kasus Korupsi Kadis PUPR Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154248/setyo-2JWN_large.jpg
Ketua KPK: Belum Ada Info Penyidik Panggil Bobby Nasution Dalam Waktu Dekat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement