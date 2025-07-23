Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

KPK Periksa Anggota Polisi Terkait Korupsi Proyek Jalan di Sumut

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |10:45 WIB
KPK Periksa Anggota Polisi Terkait Korupsi Proyek Jalan di Sumut
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo/Dok Okezone
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut perkara korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Anggota kepolisian juga turut diperiksa untuk mendalami perkara ini.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan ada satu anggota polisi yang ikut dimintai keterangan sebagai saksi. Budi menyebut pemeriksaan itu sudah berjalan.

"KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap salah satu anggota di kepolisian dan sudah berjalan dengan baik," kata Budi kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).

Penyidik mendalami pembangunan jalan hingga aliran dana pada proyek-proyek tersebut. Dari pemeriksaan ini, KPK mendapatkan petunjuk baru soal proyek yang dikerjakan salah satu tersangka.

"Terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Sumut, tentu bagaimana proses pengadaannya dan aliran uangnya ke pihak mana saja. Juga di PUPR Provinsi Sumatera Utara. Kemudian penyidik menemukan adanya petunjuk terkait dengan proyek yang dikerjakan tersangka KIR di beberapa kabupaten ataupun kota lainnya," papar Budi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/608/3157264/anang-mL10_large.jpg
Kejagung Persilakan KPK Periksa Kajari Madina Terkait Kasus Suap Proyek Jalan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/608/3157259/effendy-qs4C_large.jpg
KPK Periksa Mantan Pj Sekda Sumut Effendy Pohan Terkait Korupsi Proyek Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3155854/kpk-pv1O_large.jpg
KPK Periksa Eks Bupati Madina dan 7 Saksi Terkait Korupsi Proyek Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/608/3155721/gedung_kpk-1GvC_large.jpg
KPK Panggil Mantan Bupati Mandailing Natal terkait Kasus Korupsi Jalan di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154531/budi-wf90_large.jpg
KPK Periksa Taufik Hidayat Lubis Terkait Kasus Korupsi Kadis PUPR Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154248/setyo-2JWN_large.jpg
Ketua KPK: Belum Ada Info Penyidik Panggil Bobby Nasution Dalam Waktu Dekat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement