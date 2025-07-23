KPK Periksa Anggota Polisi Terkait Korupsi Proyek Jalan di Sumut

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut perkara korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Anggota kepolisian juga turut diperiksa untuk mendalami perkara ini.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan ada satu anggota polisi yang ikut dimintai keterangan sebagai saksi. Budi menyebut pemeriksaan itu sudah berjalan.

"KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap salah satu anggota di kepolisian dan sudah berjalan dengan baik," kata Budi kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).

Penyidik mendalami pembangunan jalan hingga aliran dana pada proyek-proyek tersebut. Dari pemeriksaan ini, KPK mendapatkan petunjuk baru soal proyek yang dikerjakan salah satu tersangka.

"Terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Sumut, tentu bagaimana proses pengadaannya dan aliran uangnya ke pihak mana saja. Juga di PUPR Provinsi Sumatera Utara. Kemudian penyidik menemukan adanya petunjuk terkait dengan proyek yang dikerjakan tersangka KIR di beberapa kabupaten ataupun kota lainnya," papar Budi.