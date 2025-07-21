Nekat Curi Motor Kepala Desa, Pria Ini Gagal Nikah Usai Tertangkap Warga

BANGKALAN – Seorang pria berinisial IS nyaris jadi bulan-bulanan massa setelah tertangkap basah mencuri sepeda motor milik perangkat desa di Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Minggu (20/7/2025).

Pelaku sempat mencoba melarikan diri dengan nyebur ke laut, namun tetap berhasil ditangkap warga yang dibantu polisi.

Insiden pencurian ini terjadi di depan rumah Kepala Desa Tebul. Saat itu, korban yang juga merupakan perangkat desa tengah bertamu dan memarkirkan motornya di halaman rumah. Tak lama kemudian, IS datang bersama rekannya menggunakan sepeda motor dan langsung melancarkan aksi.

"Pelaku hanya butuh beberapa detik untuk menyalakan dan membawa kabur motor korban," ujar Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid Dian Maulidi.

Aksi pencurian yang diketahui warga itu langsung memicu kejar-kejaran. IS yang mengendarai motor hasil curian berhasil ditendang oleh warga hingga terjatuh. Namun, ia kembali melarikan diri dan nekat menceburkan diri ke laut di kawasan Pantai Rongkang. Usaha itu gagal setelah warga berhasil mengepungnya dan kemudian menyerahkannya ke pihak kepolisian.