7 Agustus dalam Sejarah: Dari PPKI hingga Pemberontakan NII

BEBERAPA peristiwa dan catatan sejarah penting, baik dari dalam maupun luar negeri, terjadi pada tanggal 7 Agustus setiap tahunnya. Di antaranya adalah bergantinya nama BPUPKI menjadi PPKI, serta pemberontakan kelompok NII.

Untuk menambah wawasan sejarah, berikut rangkuman sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 7 Agustus dari berbagai sumber, termasuk Wikipedia:

1. BPUPKI Berganti Nama Menjadi PPKI – 7 Agustus 1945

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) secara resmi berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

PPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Ir. Soekarno. Izin pembentukan panitia ini diberikan oleh Marsekal Hisaichi Terauchi yang berkedudukan di Saigon. PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, menggantikan fungsi BPUPKI.