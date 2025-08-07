Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

7 Agustus dalam Sejarah: Dari PPKI hingga Pemberontakan NII

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |05:30 WIB
Pendiri NII Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo (foto: dok ist)
A
A
A

BEBERAPA peristiwa dan catatan sejarah penting, baik dari dalam maupun luar negeri, terjadi pada tanggal 7 Agustus setiap tahunnya. Di antaranya adalah bergantinya nama BPUPKI menjadi PPKI, serta pemberontakan kelompok NII.

Untuk menambah wawasan sejarah, berikut rangkuman sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 7 Agustus dari berbagai sumber, termasuk Wikipedia:

1. BPUPKI Berganti Nama Menjadi PPKI – 7 Agustus 1945

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) secara resmi berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

PPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Ir. Soekarno. Izin pembentukan panitia ini diberikan oleh Marsekal Hisaichi Terauchi yang berkedudukan di Saigon. PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, menggantikan fungsi BPUPKI.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
