Prabowo Disambut Riuh Penonton saat Hadiri National Day Parade Singapura

SINGAPURA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025 yang digelar di kawasan National Gallery, Sabtu (9/8/2025). Kehadiran Presiden RI menjadi simbol penting penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura.

Mengutip keterangan resmi dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, didampingi Madam Wong. Usai penyambutan, Presiden bersama PM dan Madam Wong melakukan sesi foto bersama dan mengikuti jamuan minum teh di dalam area galeri.

Dalam suasana penuh kehangatan, Prabowo duduk berdampingan dengan PM Wong dan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid bin Hamidi. Momen tersebut menggambarkan eratnya relasi antara para pemimpin kawasan.

Sebelum parade dimulai, Prabowo diperkenalkan secara resmi kepada publik Singapura yang hadir di lokasi. Pengumuman pewara tentang kehadiran Presiden ke-8 RI itu disambut tepuk tangan meriah dari ribuan penonton.

“Dan bergabung bersama kita sekarang adalah Yang Mulia Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Bapak Prabowo dilantik sebagai Presiden Ke-8 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024,” ucap pewara.