HOME NEWS JABAR

Prabowo Hadiri Upacara Kehormatan Militer di Batujajar Besok, Berikut Skema Rekayasa Lalu Lintas

Adi Haryanto , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |19:11 WIB
Prabowo Hadiri Upacara Kehormatan Militer di Batujajar Besok, Berikut Skema Rekayasa Lalu Lintas
Lalu lintas di sepanjang jalan menuju Pusdiklatpassus Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (Foto: Adi Haryanto/Okezone)
A
A
A

BANDUNG BARAT – Polres Cimahi bakal melakukan rekayasa lalu lintas di sepanjang jalan menuju Pusdiklatpassus Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, besok, Minggu 10 Agustus 2025. Rekayasa lalu lintas dilakukan menyusul adanya upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

"Mohon masyarakat bisa mengetahui, kalau besok akan diberlakukan rekayasa arus lalu lintas di sepanjang Jalan Raya Batujajar menuju Pusdiklatpassus," terang Kasat Lantas Polres Cimahi, AKP Yudha Satyo Rahardjo, Sabtu (9/8/2025).

Dikatakannya, rekayasa lalu lintas mulai diterapkan untuk jam kedatangan, Minggu pukul 06.00 WIB sampai 09.00 WIB, yakni dengan sistem one way yang diterapkan di pertigaan Cangkorah sampai Pusdiklatpassus.

Sementara untuk jam kepulangan rombongan presiden dan para tamu, rekayasa lalu lintas one way ke arah sebaliknya dari Batujajar ke Cangkorah diterapkan mulai pukul 13.30 WIB sampai 15.30 WIB.

"Penerapan one way hanya di pertigaan Cangkorah sampai ke arah Pusdiklatpassus dan sebaliknya," sambungnya.

