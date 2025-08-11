Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kompor Meledak di Event Merdeka, Dua Pengunjung Luka Bakar

Wahyu Ruslan , Jurnalis-Senin, 11 Agustus 2025 |05:31 WIB
Kompor Meledak di Event Merdeka, Dua Pengunjung Luka Bakar
Kompor meledak di Event Merdeka, Dua Pengunjung Luka Bakar/Foto: tangkapan layar
MAROS – Suasana meriah Event Merdeka di salah satu mall di Maros mendadak berubah panik saat sebuah kompor portabel meledak di salah satu stan makanan. Ledakan tersebut menyebabkan dua orang pengunjung mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Rekaman video amatir yang beredar di media sosial, Minggu (11/8/2025), memperlihatkan detik-detik ledakan yang berasal dari salah satu booth makanan. Kobaran api sempat terlihat menyala tinggi, disusul suara ledakan yang memicu kepanikan pengunjung.

Petugas keamanan mall dan sejumlah orang di sekitar lokasi segera menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) untuk mengendalikan api sebelum meluas. Beruntung, kebakaran besar berhasil dicegah.

Dua korban luka tercatat sebagai pengunjung, masing-masing wanita berinisial HM (44) dan pria berinisial GR (30 ). HM mengalami luka bakar ringan di bagian wajah setelah mencoba menyiramkan air ke arah api. Sedangkan GR, yang sempat membantu petugas mall mengambil APAR, terkena hempasan api di lengan kiri akibat ledakan susulan saat pemilik booth menarik kompor.

Ledakan bermula saat pemilik booth burger, berinisial HS, tengah menggunakan kompor gas portabel yang diduga mengalami malfungsi dan tiba-tiba mengeluarkan api besar.

Pihak mall hingga kini belum memberikan keterangan resmi.
 

(Fetra Hariandja)

      
