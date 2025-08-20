Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Gelar Lomba di HUT ke-80 RI, Partai Perindo Gunungsitoli Gaungkan Kebersamaan & Pantang Menyerah

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 20 Agustus 2025 |05:47 WIB
Gelar Lomba di HUT ke-80 RI, Partai Perindo Gunungsitoli Gaungkan Kebersamaan & Pantang Menyerah
Euforia peringatan HUT ke-80 RI terasa meriah di Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara/Foto: Istimewa
A
A
A

GUNUNGSITOLI – Euforia peringatan HUT ke-80 RI terasa meriah di Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara. Ratusan warga tumpah ruah mengikuti berbagai perlombaan yang digelar Partai Perindo di dua lokasi, yakni Desa Bawodesolo, Kecamatan Gunungsitoli, dan Desa Tumori Balohili, Kecamatan Gunungsitoli Barat, pada 17 Agustus lalu.

Plt Ketua DPD Partai Perindo Gunungsitoli, Darman Zendrato, mengungkapkan besarnya antusiasme warga.
“Antusiasme warga sangat tinggi, terbukti dengan banyaknya warga yang hadir. Mereka minta agar panjat pinang dan lomba-lomba lainnya rutin diadakan setiap tahun,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).

Anggota Komisi II DPRD Kota Gunungsitoli ini mengatakan, hadiah utama lomba panjat pinang yang semula disiapkan sebesar Rp1 juta dan Rp750 ribu untuk hadiah hiburan, akhirnya ditingkatkan. Darman berinisiatif menambah nominalnya, ditambah dukungan dari sejumlah tokoh hingga total hadiah mencapai Rp5,65 juta.

Bahkan, kelompok yang gagal meraih hadiah utama tetap diganjar Rp1 juta, jauh di atas rencana awal sebesar Rp200 ribu.
“Ada 10 grup, masing-masing terdiri dari 10 orang. Grup yang tidak meraih hadiah utama, yang semula rencananya diberi Rp200 ribu, saya tambah Rp800 ribu sehingga total Rp1 juta, mengingat lelahnya para peserta,” tuturnya.

Menurut legislator yang menjalani periode keduanya di DPRD ini, panjat pinang bukan sekadar permainan, tetapi mengandung makna kebersamaan, kerja sama, kekuatan, serta sikap pantang menyerah.

Halaman:
1 2
      
