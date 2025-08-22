Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Reaksi Jokowi Mengejutkan!

SOLO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. Jokowi menyampaikan apresiasi atas kinerja KPK yang disebutnya menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan korupsi.

Kendati Noel merupakan loyalisnya yang sangat pasang badan untuk Jokowi dan keluarganya saat masih berkuasa.

"Saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK. Kita semua harus menghormati proses hukum yang ada," ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jumat (22/8/2025).

Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu menekankan pentingnya menghormati jalannya proses hukum tanpa campur tangan dari pihak mana pun.

Seperti diketahui, Noel ditangkap dalam OTT KPK pada Rabu malam, 20 Agustus 2025, di Jakarta. Penangkapan tersebut diduga terkait praktik pemerasan terhadap perusahaan dalam proses pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

KPK menyatakan telah menetapkan status hukum terhadap para pihak yang diamankan dan akan menyampaikan detail kasus serta identitas tersangka dalam konferensi pers resmi.

