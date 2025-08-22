Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tragedi Balita Meninggal karena Cacingan, Menko PMK: Alarm Nasional, Keselamatan Anak Prioritas

Dwinarto , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |16:53 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno/Foto: istimewa
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan tragedi meninggalnya balita di Sukabumi sebagai alarm nasional yang harus memicu gerakan bersama. Seluruh pihak wajib intropeksi diri dan segera bergerak.

“Kasus ini adalah alarm nasional. Keselamatan anak nomor satu — kehilangan satu nyawa anak adalah kehilangan yang tak ternilai. Kasus ini tidak boleh terulang lagi bagi anak-anak Indonesia lain, di manapun,” ujar Menko PMK Pratikno saat memimpin Rapat Tingkat Menteri membahas Penanganan Penyakit dan Peningkatan Kualitas Kesehatan Balita, Jumat (22/8/2025).

Setelah menggelar rapat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Menko PMK langsung mengadakan rapat lanjutan bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, BPJS Kesehatan, serta Badan Gizi Nasional.

“Pemerintah tanggap dan segera bergerak. Lebih penting lagi, kita membangun sistem pencegahan agar hal ini tidak pernah terjadi lagi. Kita cegah, jangan sampai terlambat,” tegas Pratikno.

Menko PMK menekankan pentingnya data yang tepat sebagai dasar intervensi dini demi melindungi anak-anak sejak awal. “Pendataan yang benar akan memastikan kita bisa bergerak cepat dan tepat. Kita cegah, jangan menyesal kemudian,” tegasnya.

