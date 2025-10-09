Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko Yusril: Pemerintah Indonesia Tidak Akan Beri Visa kepada Atlet Israel!

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 09 Oktober 2025 |19:20 WIB
Menko Yusril: Pemerintah Indonesia Tidak Akan Beri Visa kepada Atlet Israel!
Menko Yusril Ihza Mahendra (foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan, bahwa pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet asal Israel yang akan berlaga di Jakarta.

“Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel, yang berniat hadir di Jakarta mengikuti Kejuaraan Senam Artistik Dunia yang diselenggarakan pada 19–25 Oktober mendatang,” ujar Yusril, Kamis (9/10/2025).

Yusril menegaskan, keputusan ini merupakan sikap tegas pemerintah yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Diketahui, dalam pidatonya di PBB, Presiden Prabowo mengecam keras tindakan kekejaman dan kebiadaban Israel terhadap rakyat Palestina, khususnya di Gaza.

Menurut Yusril, Indonesia tidak akan melakukan kontak apapun dengan Israel hingga negara tersebut mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

“Jika hal itu sudah dilakukan, barulah Pemerintah Indonesia membuka hubungan diplomatik dan menjalankan hubungan internasional secara normal dengan Israel,” jelasnya.

 

