INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KPK Kebut Penyelidikan Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |23:20 WIB
KPK Kebut Penyelidikan Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh
KPK Kebut Penyelidikan Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh/KCIC
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, penyelidikan dugaan korupsi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh terus berjalan. Sejumlah pihak pun sudah dimintai keterangan.

"Terkait kereta cepat perkaranya masih di penyelidikan dan ini tim juga masih terus melakukan pendalaman dan permintaan keterangan kepada sejumlah pihak terkait dengan peristiwa pidananya," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

Namun Budi tidak menyebutkan lebih lanjut terkait pihak-pihak yang sudah dimintai keterangan tersebut. Namun, Budi menyatakan, mereka dimintai keterangan soal dugaan tanah negara dijual ke negara terkait proyek Whoosh.

"Jadi KPK mendalami bagaimana proses-proses pengadaan, salah satunya terkait dengan pengadaan lahannya, bagaimana pihak-pihak ini kemudian melakukan pengadaan lahan yang digunakan untuk jalur kereta cepat tersebut," ujarnya.

"Jadi nanti kita akan terus menelusuri adanya tanah-tanah yang diduga punya negara kemudian dijual kembali dalam proses pengadaan lahan. Artinya negara membeli kembali yang sebetulnya tanah itu adalah milik negara," pungkasnya.

Selain mengumpulkan keterangan, KPK menurut Budi juga melakukan pendalaman analisis terkait dengan informasi-informasi lainnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Berita Terkait
PDIP Ungkap Megawati Sudah Pertanyakan Urgensi Proyek Whoosh Sejak 2015
Legislator Komisi III DPR Minta KPK Berani Usut Dugaan Mark Up Proyek Kereta Whoosh
Setahun Penyelidikan Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Ketua KPK Ungkap Kabar Baik
Bos KCIC Temui Airlangga, Utang Whoosh Diserahkan ke Danantara
Ini Skema Pembayaran Utang Kereta Cepat Whoosh
Danantara Bakal Kelola Operasional Kereta Cepat Whoosh
