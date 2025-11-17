KPK Kebut Penyelidikan Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, penyelidikan dugaan korupsi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh terus berjalan. Sejumlah pihak pun sudah dimintai keterangan.

"Terkait kereta cepat perkaranya masih di penyelidikan dan ini tim juga masih terus melakukan pendalaman dan permintaan keterangan kepada sejumlah pihak terkait dengan peristiwa pidananya," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

Namun Budi tidak menyebutkan lebih lanjut terkait pihak-pihak yang sudah dimintai keterangan tersebut. Namun, Budi menyatakan, mereka dimintai keterangan soal dugaan tanah negara dijual ke negara terkait proyek Whoosh.

"Jadi KPK mendalami bagaimana proses-proses pengadaan, salah satunya terkait dengan pengadaan lahannya, bagaimana pihak-pihak ini kemudian melakukan pengadaan lahan yang digunakan untuk jalur kereta cepat tersebut," ujarnya.

"Jadi nanti kita akan terus menelusuri adanya tanah-tanah yang diduga punya negara kemudian dijual kembali dalam proses pengadaan lahan. Artinya negara membeli kembali yang sebetulnya tanah itu adalah milik negara," pungkasnya.

Selain mengumpulkan keterangan, KPK menurut Budi juga melakukan pendalaman analisis terkait dengan informasi-informasi lainnya.

(Fahmi Firdaus )