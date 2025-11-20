Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Pelaku Jambret Nekat Todongkan Golok dan Pistol ke Pasutri di Tambora

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |17:36 WIB
Dua Pelaku Jambret Nekat Todongkan Golok dan Pistol ke Pasutri di Tambora
Pelaku jambret (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Aksi penjambretan menggunakan senjata tajam (sajam) terhadap pasangan suami istri di sebuah gang di Tambora, Jakarta Barat, viral di media sosial. Salah satu pelaku kini telah ditangkap polisi.

Dalam video yang beredar, peristiwa itu disebut terjadi pada Sabtu (15/11/2025) sekitar pukul 05.30 WIB. Terlihat terduga pelaku mengenakan jaket hitam dan celana panjang, berdiri di sebuah gang sempit. Tak lama, pasangan suami istri melintas dengan sepeda motor.

Pelaku kemudian menarik paksa barang milik korban hingga pasangan tersebut terjatuh. Ia juga terlihat menodongkan golok ke arah korban, bahkan sempat mengeluarkan pistol dari kantongnya sebelum kabur.

Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Unit Reskrim Polsek Tambora kemudian berhasil menangkap pelaku berinisial ST. Ia ditangkap di rumah orang tuanya di Tanah Sereal pada Rabu (19/11/2025).

“Kami menangkap pelaku yang viral melakukan penjambretan di kawasan Tambora dengan modus menggunakan senjata tajam,” kata Kanit Reskrim Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat, AKP Sudrajat Djumantara, Kamis (20/11/2025).

Sudrajat menambahkan, pelaku tidak beraksi sendirian. “Pelaku melakukan aksinya bersama satu rekan lainnya yang kini masih dalam pengejaran. Polisi akan melakukan pendalaman untuk segera menangkap pelaku kedua,” ujarnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tambora jambret Pelaku Jambret
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184957//jambret-k0Sx_large.jpg
2 Jambret Todong Pasutri Pakai Pistol di Jakbar Sudah 28 Kali Beraksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179679//dua_residivis_ditangkap_usai_curi_motor-IMx0_large.jpeg
Pura-pura Jadi Kurir, Dua Residivis Ini Nekat Curi Motor di Tambora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/338/3155941//preman_kampung_ditangkap-LUv6_large.jpg
Viral! Jagoan Kampung Palak Sopir Travel Rp300 Ribu untuk Beli Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/626/3153362//maling_motor-UFB1_large.jpg
Pria Bertato Naga Tepergok Bawa Kabur Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/338/3151177//gudang_di_tambora_kebakaran_api_diduga_dari_percikan_las-NL2u_large.jpg
Gudang di Tambora Kebakaran, Api Diduga dari Percikan Las
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/338/3149807//bandit_spesialis_jambret_di_angkota_ditangkap-JT2V_large.jpg
Bandit Spesialis Jambret Angkot di Sawah Besar Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement