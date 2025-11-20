Dua Pelaku Jambret Nekat Todongkan Golok dan Pistol ke Pasutri di Tambora

JAKARTA – Aksi penjambretan menggunakan senjata tajam (sajam) terhadap pasangan suami istri di sebuah gang di Tambora, Jakarta Barat, viral di media sosial. Salah satu pelaku kini telah ditangkap polisi.

Dalam video yang beredar, peristiwa itu disebut terjadi pada Sabtu (15/11/2025) sekitar pukul 05.30 WIB. Terlihat terduga pelaku mengenakan jaket hitam dan celana panjang, berdiri di sebuah gang sempit. Tak lama, pasangan suami istri melintas dengan sepeda motor.

Pelaku kemudian menarik paksa barang milik korban hingga pasangan tersebut terjatuh. Ia juga terlihat menodongkan golok ke arah korban, bahkan sempat mengeluarkan pistol dari kantongnya sebelum kabur.

Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Unit Reskrim Polsek Tambora kemudian berhasil menangkap pelaku berinisial ST. Ia ditangkap di rumah orang tuanya di Tanah Sereal pada Rabu (19/11/2025).

“Kami menangkap pelaku yang viral melakukan penjambretan di kawasan Tambora dengan modus menggunakan senjata tajam,” kata Kanit Reskrim Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat, AKP Sudrajat Djumantara, Kamis (20/11/2025).

Sudrajat menambahkan, pelaku tidak beraksi sendirian. “Pelaku melakukan aksinya bersama satu rekan lainnya yang kini masih dalam pengejaran. Polisi akan melakukan pendalaman untuk segera menangkap pelaku kedua,” ujarnya.

(Awaludin)