INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Wujudkan Asta Cita Prabowo, Mardiono Genjot Pesantren Jadi Kekuatan Pangan Baru

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |13:34 WIB
Wujudkan Asta Cita Prabowo, Mardiono Genjot Pesantren Jadi Kekuatan Pangan Baru
Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono, menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pesantren pun menjadi salah satu basis kekuatan baru menuju Indonesia Emas 2025 terkait ketahanan pangan dan pembangunan sumber daya manusia unggul.

“Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa ketahanan pangan dan pembangunan generasi unggul adalah fondasi Indonesia maju. Pesantren mempunyai potensi sangat besar untuk itu,” kata Mardiono, dikutip Sabtu (22/11/2025).

Mardiono menyambangi Pondok Pesantren (Ponpes) Az-Zawiyah yang dipimpin Syekh Ihyan Badruzaman, di Garut, Jawa Barat, Jumat 21 November 2025. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pesantren ikut terlibat dalam agenda besar menuju Indonesia Emas. Dengan adanya kejuruan pangan, ia melihat pesantren tersebut sejalan dengan asta cita. 

“Ini adalah model SDM masa depan yang juga kita perlukan. Belajar soal produksi, pengolahan, hingga teknologi pangan. Ini sejalan dengan cita-cita Bapak Presiden Prabowo untuk membangun generasi emas pangan,” tuturnya.

Pesantren harus ikut terlibat dengan agenda besar Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan dalam lima tahun ke depan. Dukungan dunia pendidikan dan masyarakat, menurut Mardiono sangat diperlukan untuk mewujudkannya.

