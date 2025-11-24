Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ratu Belanda Máxima Tiba di Indonesia, Kunjungan Kerja hingga 27 November

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |22:11 WIB
Ratu Belanda Máxima Tiba di Indonesia, Kunjungan Kerja hingga 27 November
Ratu Belanda Máxima Tiba di Indonesia, Kunjungan Kerja hingga 27 November
JAKARTA - Ratu Belanda Máxima tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin (24/11/2025) malam.

Ia tiba di Tanah Air dengan menggunakan penerbangan komersial KLM 809. Ratu Máxima datang ke Tanah Air untuk kunjungan kerja dalam kapasitasnya sebagai United Nation Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health.

Setibanya di Gedung VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Ratu Máxima disambut Kepala Eksekutif PEPK OJK, Friderika Widyasari Dewi dan ⁠Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen. Selain itu, Ratu Máxima turut disambut pasukan jajar kehormatan yang menandai dimulainya secara resmi kunjungan kerja pada 24-27 November 2025.

Dalam kunjungan ini, Ratu Máxima dijadwalkan mengikuti sejumlah pertemuan dan kegiatan strategis terkait keuangan inklusif dan kesehatan keuangan masyarakat. Ratu Máxima juga diagendakan melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan nasional termasuk kementerian/lembaga keuangan terkait, serta para pelaku usaha dan masyarakat.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto diagendakan untuk menerima Ratu Máxima di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan Presiden Prabowo dengan Ratu Máxima diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi Indonesia dengan PBB dalam bidang keuangan. 

Kunjungan kerja selama empat hari ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif mendorong inklusi keuangan digital. 

Rangkaian kegiatan Ratu Máxima di Indonesia diharapkan memberikan dukungan pada program pemerintah dalam mengembangkan layanan keuangan yang aman dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
