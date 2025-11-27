Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR: 4,1 Juta Anak Tak Sekolah, Perbanyak Program Beasiswa!

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |21:06 WIB
DPR: 4,1 Juta Anak Tak Sekolah, Perbanyak Program Beasiswa!
Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah nasional. Di mana, merujuk data Pusdatin Kemendikdasmen per 6 November 2025, angka tersebut menyentuh 4.149.742 anak.

Bahkan, kata dia, untuk Kabupaten Pandeglang, Banten, angka anak yang tidak sekolah saja sudah menyentuh 7.193 anak. Data ini disampaikan Bonnie saat rapat kerja bersama Mendikdasmen di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 26 November 2025.

"Di dapil saya, Pandeglang, terdapat 7.193 anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Ini terdiri dari 2.955 siswa SMA putus sekolah, 3.007 anak berhenti di jenjang SMP, dan 1.231 anak hanya menamatkan SD," kata Bonnie.

Bonnie menegaskan, kondisi di Pandeglang ini merupakan miniatur persoalan nasional, di mana secara keseluruhan 4,1 juta anak Indonesia tidak bersekolah, dengan rincian 1.061.041 anak putus sekolah (25,57%), 1.119.743 anak lulus tetapi tidak melanjutkan (26,98%), dan 1.968.958 anak (47,45%) belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini kemudian mengingatkan semangat Bung Karno yang menempatkan pendidikan sebagai hak fundamental seluruh rakyat. "Semangat Bung Karno jelas: pendidikan harus dinikmati seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Hari ini justru masih banyak anak kehilangan hak dasar itu," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPR RI sekolah beasiswa pendidikan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178623/mendikdasmen-4Jgk_large.jpg
Mendikdasmen Dorong Penyelarasan Kurikulum dengan Kebutuhan Zaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/337/3010252/tak-naikkan-ukt-ipb-berjuang-cari-dana-dari-luar-untuk-operasional-kampus-8fGldXpyOH.jpg
Tak Naikkan UKT, IPB Berjuang Cari Dana dari Luar untuk Operasional Kampus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/337/3003464/haedar-nashir-soroti-tantangan-besar-pendidikan-nasional-indonesia-QXiV1LygXF.jpg
Haedar Nashir Soroti Tantangan Besar Pendidikan Nasional Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/337/2979064/ini-alasan-komisi-x-dpr-tolak-keras-wacana-dana-bos-jadi-makan-siang-gratis-IsO0AkEAVI.jpeg
Ini Alasan Komisi X DPR Tolak Keras Wacana Dana BOS Jadi Makan Siang Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/337/2935633/mahfud-md-sarjana-itu-ijazah-intelektual-gambarkan-watak-pendidikan-bermoral-J5h92VOEK0.jpg
Mahfud MD : Sarjana Itu Ijazah, Intelektual Gambarkan Watak Pendidikan Bermoral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/12/337/2918804/dpr-dorong-peningkatan-mutu-guru-dan-honorer-jadi-asn-pppk-nanNIwkyqs.jpg
DPR Dorong Peningkatan Mutu Guru dan Honorer Jadi ASN PPPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement