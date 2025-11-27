DPR: 4,1 Juta Anak Tak Sekolah, Perbanyak Program Beasiswa!

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah nasional. Di mana, merujuk data Pusdatin Kemendikdasmen per 6 November 2025, angka tersebut menyentuh 4.149.742 anak.

Bahkan, kata dia, untuk Kabupaten Pandeglang, Banten, angka anak yang tidak sekolah saja sudah menyentuh 7.193 anak. Data ini disampaikan Bonnie saat rapat kerja bersama Mendikdasmen di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 26 November 2025.

"Di dapil saya, Pandeglang, terdapat 7.193 anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Ini terdiri dari 2.955 siswa SMA putus sekolah, 3.007 anak berhenti di jenjang SMP, dan 1.231 anak hanya menamatkan SD," kata Bonnie.

Bonnie menegaskan, kondisi di Pandeglang ini merupakan miniatur persoalan nasional, di mana secara keseluruhan 4,1 juta anak Indonesia tidak bersekolah, dengan rincian 1.061.041 anak putus sekolah (25,57%), 1.119.743 anak lulus tetapi tidak melanjutkan (26,98%), dan 1.968.958 anak (47,45%) belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini kemudian mengingatkan semangat Bung Karno yang menempatkan pendidikan sebagai hak fundamental seluruh rakyat. "Semangat Bung Karno jelas: pendidikan harus dinikmati seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Hari ini justru masih banyak anak kehilangan hak dasar itu," ujarnya.