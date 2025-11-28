Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Stop Boros! Ini 5 Alasan Shopvaganza Mitra10 Jadi Kunci Belanja Cerdas Konsumen Masa Kini

Atik Untari , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |19:11 WIB
Stop Boros! Ini 5 Alasan Shopvaganza Mitra10 Jadi Kunci Belanja Cerdas Konsumen Masa Kini
Shopvaganza Mitra10 menghadirkan beragam promo dan hadiah spektakuler. (Foto: dok Mitra10)
A
A
A

JAKARTA – Musim diskon besar menjelang akhir tahun bukan lagi sekadar ajang menghabiskan anggaran, melainkan momentum bagi masyarakat untuk berinvestasi cerdas pada kenyamanan rumah mereka. Tren ini terekam jelas dalam dalam promo perlengkapan rumah tahunan dari Mitra10, Shopvaganza yang setiap tahunnya mencatat kenaikan minat signifikan dari konsumen produk home improvement.

Menurut General Marketing Communication Mitra10, Erick Koswara, fenomena ini didorong oleh perubahan perilaku konsumen yang kini jauh lebih cermat dalam mengelola budget rumah tangga.

“Event diskon besar seperti Shopvaganza mengalami peningkatan minat signifikan, terutama karena konsumen kini lebih cerdas dalam mengatur budget rumah,” ujar Erick Koswara. “Home improvement menjadi kategori yang banyak dicari karena masyarakat ingin merenovasi atau memperbarui rumah agar lebih nyaman tanpa menguras anggaran.”

Data internal Mitra10 menggarisbawahi pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa transaksi Shopvaganza meningkat setiap tahun, dengan produk renovasi, furniture, hingga perlengkapan dapur menjadi favorit utama.

Definisi Belanja Cerdas ala Mitra10

Dalam hiruk pikuk diskon, Erick Koswara mendefinisikan 'belanja cerdas' sebagai kunci memaksimalkan anggaran. Belanja cerdas bukan sekadar mencari harga termurah, melainkan membeli produk yang sesuai kebutuhan, bernilai jangka panjang, dan mendapatkan keuntungan maksimal dari setiap transaksi.

Di Shopvaganza, Anda tidak hanya akan mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga hemat, tetapi juga kupon untuk undian hadiah spektakuler. "Prioritaskan pembelian barang yang akan digunakan dalam jangka panjang, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan terasa lebih efektif," tegas Erick.

Lebih dari Sekadar Diskon: Hadiah Spektakuler dan One Stop Shopping

Promo Mitra10 Shopvaganza. (Foto: dok Mitra10)
Promo Mitra10 Shopvaganza. (Foto: dok Mitra10)

      
