HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Dugaan Perzinaan Inara dan Insanul, Polisi Kirim Rekaman CCTV ke Puslabfor 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |16:32 WIB
Kasus Dugaan Perzinaan Inara dan Insanul, Polisi Kirim Rekaman CCTV ke Puslabfor 
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya mengirimkan sejumlah barang bukti ke Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri, untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait laporan dugaan perzinaan antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menyebut bahwa penyidik telah memeriksa pelapor dan beberapa saksi lainnya.

Selain itu, Wardatina Mawa menyerahkan sejumlah barang bukti penting kepada penyidik, antara lain satu flashdisk berisi rekaman CCTV, satu buku nikah, dan satu Kartu Keluarga.

“Iya, pelapor dan saksi sudah dimintai keterangan serta menyerahkan barang bukti. Penyidik akan mengirim barang bukti ke lab digital forensik Bareskrim,” kata Budi, Jumat (5/12/2025).

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah meminta keterangan Wardatina Mawa, istri Insanul Fahmi, terkait laporan dugaan perzinaan yang ia ajukan terhadap selebgram Inara Rusli.

“Kapasitas kami sebagai pelapor, dan kami memberikan keterangan serta menghadirkan saksi,” ujar Fedhli Faisal, pengacara Wardatina, Kamis (4/12/2025).

 

Halaman: 1 2
1 2
      
