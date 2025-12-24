Tak Kunjung Islah, Gus Yahya Bakal Kumpulkan Pengurus Daerah

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf berencana mengumpulkan seluruh pengurus di tingkat daerah untuk menentukan langkah yang akan diambil ke depan. Rencana ini menyusul belum tercapainya upaya islah dengan Rais Aam PBNU, KH Miftahul Achyar.

1. Koordinasi dengan PWNU dan PCNU

Pria yang akrab disapa Gus Yahya ini menyampaikan, dirinya akan membangun komunikasi dan berkoordinasi dengan pengurus wilayah dan cabang NU seluruh Indonesia.

"Saya akan segera memproses komunikasi ini (untuk) melakukan koordinasi dengan semua dan kemudian berembuk dengan segenap PWNU dan PCNU seluruh Indonesia itu mengenai langkah-langkah apa yang akan kita tempuh bersama, yang akan kita tempuh bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini," kata Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Menurutnya, langkah ini penting karena dirinya sudah berikhtiar untuk menjalankan apa yang menjadi hasil dari keputusan Musyawarah Kubro yang digelar di Lirboyo pada Minggu (21/12/2025).

Karena itu, ia merasa perlu mendengarkan masukan dari seluruh pengurus di tingkat daerah untuk menentukan langkah selanjutnya di kepengurusan NU.

"Termasuk juga PCI pengurus cabang istimewa NU di seluruh dunia karena kita punya sekitar 20-an PCNU di seluruh dunia," ujarnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)